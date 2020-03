Regardez comment Akira Toriyama dessine Goku

Akira Toriyama Il a créé l’une des franchises d’anime les plus légendaires au monde. Les fans qui voulaient en savoir un peu plus sur le processus pour dessiner ces chers personnages seront sûrement heureux de savoir qu’il existe une vidéo où nous pouvons voir la même chose Toriyama dessin à Goku à partir de zéro et ici vous pouvez en profiter.

Sur Twitter, le compte non officiel Dragon Ball Hype a partagé la vidéo suivante:

Akira Toriyama dessine Son Goku (coloré) ~ pic.twitter.com/CkvJUENW4A

– Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 2 mars 2020

La saga de Dragon ball continue à ce jour avec de nouvelles livraisons d’anime, de manga et de jeux vidéo, détaillant l’histoire de Goku et le reste du Guerriers Z car ils apprennent de nouvelles techniques et améliorent leurs compétences. Goku Cela a clairement changé au fil de toutes ces aventures, mais il est toujours intéressant de voir comment tout a commencé.

Toriyama est connu principalement pour Dragon ball, mais mangaka a également participé à d’autres noms importants dans le monde de l’animation et des jeux vidéo. Chrono Trigger, Dragon Quest, Blue Dragon et Dr. Shump ne sont que quelques-unes des propriétés où Toriyama Il a été impliqué, apportant son style artistique unique à chacune de ces franchises.

Source: Dragon Ball Hype

