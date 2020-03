Regardez Isabelle et le tueur de DOOM combattre des démons vicieux

Actuellement, il n’y a pas de plus belle amitié que celle d’Isabelle et de DOOM Slayer et cela a créé tout un fandom qui mène les deux personnages à vivre des aventures différentes, surtout dans l’enfer qui existe dans la franchise id Software. Les débuts de DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons ont été célébrés avec une collaboration entre les deux univers faite par des fans et vient maintenant un nouvel épisode mettant en vedette les deux personnages.

La scène des fans autour de DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons continue de faire parler d’elle et un nouveau court a récemment été publié dans lequel Isabelle et DOOM Slayer suspendent pendant un moment leur moment amusant pour faire face à une heure de féroce l’enfer. Comme vous le savez, beaucoup pensent que l’adorable petit chien Shih Tzu d’Animal Crossing cache un côté sombre et cela ne peut sortir que dans l’univers DOOM, donc cette confrontation est l’occasion idéale de le faire.

Enfin, la vidéo nous montre un détail amusant avec les noms de DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons avec les polices et logos échangés.

Animal Crossing: New Horizons est disponible sur Nintendo Switch et sur ce lien vous trouverez toutes les informations relatives à l’exclusivité Switch. D’un autre côté, DOOM Eternal a déjà fait ses débuts sur PS4, Xbox One et PC et vous trouverez ici tout sur le nouveau voyage en enfer créé par id Software.

