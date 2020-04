Regardez la carte Super Metroid interdite qui a été utilisée pour aider les joueurs

Aujourd’hui, il est facile d’obtenir des informations sur un jeu vidéo, profitez simplement de n’importe quel moteur de recherche pour connaître même le moindre détail du titre de notre choix, y compris des guides sans fin pour le terminer. Cependant, il y a de nombreuses années, ce n’était pas si facile et dans le cas de Nintendo et de son arrivée en Amérique du Nord, cela était possible mais via une ligne téléphonique coûteuse. Bien que ceux qui ont répondu aux appels savaient de quoi ils parlaient, on s’attendait à ce qu’ils utilisent du matériel spécial et la carte sur laquelle ils s’appuyaient pour sortir les joueurs de Super Metroid des problèmes a été révélée récemment.

Un rapport de Nintendo Life a partagé le post de l’utilisateur de Twitter “The Art of Nintendo Power”, qui montrait une photo avec une carte du Super Metroid qui, selon lui, avait été utilisée par le personnel de la ligne téléphonique Nintendo Power pour aider Les joueurs du titre SNES qui n’ont pu avancer dans aucune de ses sections. Selon le suiveur Nintendo, cette carte a été dessinée par un développeur japonais et s’est retrouvée entre les mains de ceux qui répondaient aux appels liés à Super Metroid.

J’adore cette pièce. Ceci est (une copie de) une carte dessinée à la main du monde Super Metroid. Les conseillers Nintendo Game Play l’utilisaient lors des appels … mais ils n’y étaient pas autorisés. Cette carte a été dessinée par un développeur japonais, et à l’époque, Nintendo ne pouvait pas dire avec certitude qu’il y avait … pic.twitter.com/bUkc1hlgEy

– L’art de Nintendo Power (@ArtofNP) 14 avril 2020

Comme vous pouvez l’imaginer, Nintendo n’a pas autorisé ce type de chose et la carte est devenue un objet secret et interdit qui a été utilisé discrètement par le personnel de sa ligne d’assistance. Selon la publication, Nintendo n’a pas donné son approbation à cette carte car elle a été réalisée pendant le processus de développement et elle craignait une confusion due aux différences subtiles entre les versions japonaise et américaine de Super Metroid.

Curieusement, les fans n’ont pas tardé à commenter la publication et l’un d’eux a souligné que sur la carte secrète de Super Metroid, vous pouvez voir une pièce qui n’apparaît dans aucune des versions.

Il y a quelque chose de remarquable sur cette carte – elle contient une pièce inutilisée. Portez une attention particulière à la partie encerclée. pic.twitter.com/w3VSlzj0Sq

– Verneri Kontto (@vervalkon) 14 avril 2020

Que pensez-vous de cette partie de l’histoire de la Nintendo 90?

Dites-le nous dans les commentaires et suivez ici à LEVEL UP.

Source

.