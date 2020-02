Regardez la cinématique d’ouverture complètement refaite de Final Fantasy 7 Remake

Par Sherif Saed,

Vendredi 14 février 2020 10:38 GMT

La cinématique d’ouverture de Final Fantasy 7 a été entièrement refaite dans le remake.

Tout juste sorti des écrans pleins d’action d’hier, Square Enix a publié aujourd’hui la cinématique d’ouverture de Final Fantasy 7 Remake.

Non seulement cette version de l’ouverture est considérablement plus longue, mais elle propose également de la nouvelle musique orchestrée. Le début de la cinématique est entièrement nouveau, avec de nouveaux clichés de Midgar. Il ne parvient pas à Aerith avant environ deux minutes. L’entrée de Cloud est également un peu plus paniquée, grâce aux visuels et aux sons améliorés.

Vous pouvez le regarder en entier ci-dessous:

Final Fantasy 7 Remake a été récemment retardé. Il doit maintenant sortir le 10 avril sur PS4. Et, au cas où vous l’auriez manqué, nous avons également récemment eu un bon aperçu de la quête de travestissement de Cloud, Red XIII et plus encore.

