Regardez la comparaison entre «Resident Evil 3» de 1999 et son remake de 2020

PlayStation a partagé un comparaison vidéo afin d’enseigner la différences entre Resident Evil 3 de 1999 et le remake qui verra la prochaine lumière 3 avril. L’inégalité entre les deux versions est simplement époustouflant, à commencer par la partie visuelle et, bien sûr, la mécanique du gameplay. Le matériel est un élément clé pour démontrer à quel point les jeux vidéo ont progressé au cours des deux dernières décennies.

La vidéo commence avec Jill Valentine visitant les ruelles sombres de Raccoon City face aux zombies. Sans aucun doute, le premier changement évident est que la caméra reste désormais fixée derrière le protagoniste. Dans le Resident Evil 3 d’origine, la caméra changeait constamment sa position et ses angles pour s’adapter à l’espace de la scène.

Capcom a non seulement amélioré la section graphique, mais aussi l’intelligence artificielle

Capcom a récemment mentionné que les dimensions de Raccoon City ont considérablement augmenté, et dans la comparaison, nous pouvons le remarquer immédiatement. Les scénarios offrent désormais plus d’espace pour se déplacer, ce qui affectera la façon dont nous affrontons les zombies. Némésis, en revanche, sera plus agile et fera preuve d’une plus grande rapidité lorsqu’il s’agit de nous persécuter. Bien sûr, le méchant profitera également de vastes environnements.

Resident Evil 3 Remake présentera un intelligence artificielle améliorée Chez les ennemis. La société japonaise explique que les créatures s’adapteront à vos actions et au scénario qui les entoure. Son intention est d’offrir une expérience plus difficile et tendue. Après tout, c’est un titre historiquement référent du genre horreur de survie.

Enfin, il est assez remarquable que les graphiques de remake sont un tour total par rapport à ce que nous avons vu en 1999. Les développeurs utilisent le célèbre moteur graphique RE Engine qui a rendu possible Devil May Cry 5 et Resident Evil 2 Remake. Il s’agit actuellement de l’un des outils techniques les plus remarquables en termes de performances visuelles. Resident Evil 3 Remake verra la prochaine lumière 3 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

