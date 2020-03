Regardez la grande PS5 d’aujourd’hui révéler ici

Par Sherif Saed,

Mercredi 18 mars 2020 11:51 GMT

Nous attendons aujourd’hui de grandes nouvelles sur la PS5.

Le prochain grand de Sony PS5 révéler a lieu aujourd’hui. Le titulaire de la plate-forme a annoncé que l’architecte système principal, Mark Cerny, partagerait aujourd’hui plus sur l’architecture système de la console.

Selon le compte Twitter japonais officiel de PlayStation, la session de Cerny était initialement destinée à GDC, qui a été récemment reportée.

Le spectacle démarre aujourd’hui à 9h PT, 12h HE, 16h UK sur le blog PlayStation, et Sony dit que nous allons découvrir comment la nouvelle architecture de la PS5 “façonnera l’avenir des jeux”.

Cela pourrait être un certain nombre de choses, d’une plongée en profondeur axée sur la technologie dans des détails tels que la puissance du processeur et du processeur graphique, à des démonstrations plus larges de la façon dont l’architecture plus efficace d’AMD, avec le SSD ultra-rapide, peut apporter des changements significatifs à la notre façon de jouer à des jeux.

L’annonce de Sony a semblé un peu précipitée, nous n’avons donc pas encore de lien vers le flux. Nous vous apporterons cela, ainsi que toutes les autres dernières nouvelles, dès qu’elles seront disponibles.

Pour tout ce que nous savons sur PS5, cliquez sur le lien.

