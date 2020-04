Regardez la première bande-annonce de l’étonnant Mortal Shell, semblable à Souls

Par Sherif Saed,

Jeudi 2 avril 2020 09:55 GMT

Mortal Shell est un nouveau RPG qui devrait être sur les radars des fans de FromSoft.

Coquille mortelle est le premier jeu du studio indépendant Cold Symmetry, une équipe composée de vétérans de l’industrie AAA. Mortal Shell est un RPG d’action semblable à Souls que Cold Symmetry espère rendre justice au genre.

Il y a quelques similitudes intentionnelles entre le monde de Mortal Shell et celui des âmes. C’est un décor sombre et désespéré où vous êtes un pion sans nom qui est incité à faire les enchères de quelqu’un d’autre sans vraiment comprendre le contexte complet de vos actions.

Le crochet central du jeu est cependant le plus intéressant. Les obus titulaires se trouvent dans le monde de Mortal Shell, et chacun offre des styles de combat uniques lorsque vous les habitez – un peu comme des cadres dans Warframe. Plus vous passez de temps à occuper un Shell, meilleure est votre connexion et plus vous débloquez de mises à niveau. Cold Symmetry promet un vaste RPG avec de nombreux systèmes à découvrir et des mécaniques à maîtriser.

La première bande-annonce du jeu, ci-dessous, est très prometteuse. C’est facilement au même niveau de fidélité visuelle que les jeux FromSoftware, et le combat semble charnu et plein de tact. Mortal Shell est en développement depuis deux ans par une équipe de base de seulement 15 personnes, et il arrivera sur PC, PS4 et Xbox One au troisième trimestre de cette année.

Vous pouvez souhaiter Mortal Shell sur Steam aujourd’hui.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}