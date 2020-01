Super Smash Bros.Ultimate Le réalisateur Masahiro Sakurai est prêt à révéler le cinquième et dernier personnage DLC du jeu pour le Fighters Pass actuel. Excité?

Vous pouvez voir l’intégralité de la révélation ici à partir de 6h PT / 9h ET / 14h GMT / 15h CET; Nintendo dit que cela durera “environ 35 minutes” et nous fournira également un “regard en profondeur” sur la nouvelle star. Assurez-vous de participer au chat et profitez-en!

