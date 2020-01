Regardez le design spectaculaire de Street Fighter dans cette chaussure Adidas

Il fut un temps où les chaussures de sport étaient très basiques et ennuyeuses et même considérées dans les paramètres de ce qu’un uniforme devait présenter. Cependant, l’ouverture commerciale et culturelle a permis à certains crampons de tennis ou de football d’être un moyen d’expression et de plus en plus de designs inspirés des jeux vidéo apparaissent dans les paires utilisées par les sportifs. A cette occasion, c’est au tour du footballeur allemand, Lucas Podolski, fan de Street Fighter.

Aujourd’hui, le nom de Lucas Podolski ne dit peut-être pas grand-chose aujourd’hui, mais au cours de la dernière décennie, il a été l’un des attaquants les plus importants de l’équipe de football allemande grâce à ses performances dans des clubs tels que le FC Köln, le FC Bayern Munich et Arsenal. . Bien que son niveau ait baissé progressivement, Podolski a réussi à faire partie de l’équipe allemande qui a été couronnée lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil et comme c’est souvent le cas avec de nombreux athlètes, l’attaquant est également passionné par les jeux vidéo, notamment Street Fighter et merci un designer français pouvait réaliser son souhait.

Un rapport de Kotaku a présenté le design que l’artiste français Pierre Navarro a fait dans les crampons Adidas X 17.1 que Lucas Podolski utilise actuellement dans son rôle d’attaquant pour la Turquie Antalyaspor. Ce travail a uni les 2 passions du joueur, plaçant le contenu Street Fighter dans la paire, de sorte que la chaussure droite montre Ryu exécutant un Hadouken, tandis que la gauche a Ken dans la posture devant un Shoryuken.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

Source

.