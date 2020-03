Regardez le premier gameplay de Mortal Kombat 11 Spawn

Par Sherif Saed,

Lundi 9 mars 2020 09:33 GMT

Spawn, le dernier combattant du pack Kombat de Mortal Kombat 11, arrive la semaine prochaine.

NetherRealm a officiellement dévoilé Spawn, le dernier personnage DLC confirmé dans Mortal Kombat 11Kombat Pack. Comme toujours, nous avons une nouvelle bande-annonce charnue pour accompagner les nouvelles.

La cape et les chaînes de Spawn jouent un rôle important dans ses attaques. La cape lui permet de glisser, ce qui est plus lent qu’un saut normal, mais lui permet de rester un peu en l’air et d’éviter potentiellement les projectiles.

Les chaînes, en revanche, sont très brutales à courte et moyenne portée. Il peut également devenir invisible en utilisant le compteur pour booster l’une de ses attaques. Spawn est exprimé par le légendaire Keith David, et vous pouvez regarder son premier trailer ci-dessous.

Spawn arrive le 17 mars pour les propriétaires de Kombat Pack, et disponible à la carte une semaine après.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.