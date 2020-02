Regardez le teaser du nouveau jeu d’horreur des créateurs d’Amnesia

La chute du style traditionnel Survival Horror il y a plus de 10 ans a suggéré que tout était dit pour le genre. Cependant, certaines études indépendantes ou à profil bas étaient responsables de reprendre ce type de propositions pour les orienter vers de nouvelles idées et perspectives. L’un d’eux était Frictional Games, dont le travail à Penumbra et plus tard en Amnesia a montré qu’il y avait une nouvelle opportunité de terreur dans les jeux vidéo. Maintenant, la qualité du studio suédois sera testée avec son nouveau projet, qui a reçu un nouveau teaser.

Frictional Games a commencé 2020 avec la réactivation du site Web de son nouveau titre après 4 ans de resté sans aucun mouvement et immédiatement l’intérêt pour le prochain projet des créateurs de SOMA a également augmenté. Auparavant, on savait que l’équipe suédoise travaillait en 2 versements, mais aucun détail n’avait été révélé avant hier, quand soudain, un teaser est apparu sur la chaîne officielle Frictional, qui s’intitule Je suis Tasi et montre brièvement des éléments d’un Nouveau jeu d’horreur.

Comme vous pouvez le voir, la vidéo semble aborder un épisode de démence vécu par une femme, qui insiste désespérément pour se souvenir et affirmer qui elle est, mais quand elle ouvre les yeux, elle se retrouve au milieu d’une tempête de sable et dans un endroit désolé.

Jusqu’à présent, il n’y a plus d’informations sur le nouveau titre Frictional, mais il est prévu que les détails de cette nouvelle expérience terrifiante seront bientôt révélés.

