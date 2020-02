Regardez les personnages de TEKKEN 7 célébrer le plus récent record de la série

Après ses débuts en 1995, la série TEKKEN est devenue l’une des plus importantes du genre combatif. La franchise compte actuellement un grand nombre de titres qui, avec son dernier épisode, TEKKEN 7, ont réussi à surmonter une réalisation importante en termes de ventes.

Le producteur de Bandai Namco, Katsuhiro Harada, a partagé avec ses fans via Twitter que TEKKEN 7 avait déjà vendu plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde. La bonne nouvelle pour Bandai Namco ne s’est pas arrêtée là, car le développeur de renom a révélé que la série dépassait déjà les 49 millions de jeux vendus.

Pour célébrer avec les fans, Bandai Namco a publié une œuvre d’art avec le modèle de personnage mis à jour du titre, il est donc possible de voir les ajouts les plus récents, tels que Leroy Smith, Zafina, Ganryu et Fahkumram. Sur la photo, tout le monde a laissé sa tenue de combat et vêtu de tenues appropriées pour l’occasion, donc tous les messieurs portent des costumes luxueux tandis que les robes de bal donnent aux femmes un look fabuleux.

Il est important de mentionner que TEKKEN 7, le dernier épisode de la franchise, a fait ses débuts sur les consoles en 2017, il est donc surprenant qu’en un peu moins de 2 ans, il ait déjà réussi à vendre plus de 5 millions d’unités. La série est très proche des 50 millions d’exemplaires vendus, nous ne doutons donc pas que plus tard dans l’année, le développeur ait de nouveau des fans, quand elle réussira à vaincre l’importante marque.

Nous vous laissons avec l’image commémorative ci-dessous.

Célébration des 49 millions d’exemplaires vendus

TEKKEN7 a réalisé plus de 5 millions de ventes (atteint en décembre 2019)!

Nous avons enregistré plus de 49 millions d’exemplaires vendus pour la série.

拳 拳 7 が 500 万枚 超 を 達成 (2019 年 12 月 現在 で シ リ ー ズ 累計 は 4900 万枚 超)!

# TEKKEN7 #TEKKEN pic.twitter.com/xgaqkxJNWz # イ ラ ス ト に 新 シ ー ズ ン の ク #!

– Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 21 février 2020

Que pensez-vous de cette grande réussite de Bandai Namco? Avez-vous contribué à la figure? Avec quels titres? Dites-le nous dans les commentaires.

Dans le cas où vous ne connaissiez pas les nouveaux ajouts, nous vous disons qu’il y en a 4, Leroy Smith, Zafina, Ganryu et Fahkumram, et si vous voulez en savoir plus sur ces personnages, vous pouvez le faire si vous cliquez sur leurs noms. D’autre part, nous savons qu’une collaboration entre TEKKEN et Street Fighter ne s’est pas concrétisée en raison du succès des 2 franchises, mais récemment Harada a enflammé l’espoir des fans de le voir un jour.

TEKKEN 7 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités qui s’y rapportent si vous consultez son dossier ou en savoir plus sur ses caractéristiques si vous visitez notre revue écrite.

