Regardez: Pokémon Direct janvier 2020 – Live!

Donc nous en sommes là. La première Nintendo Direct de 2020 est arrivée sous la forme d’une présentation Pokémon spéciale, et bien que ce ne soit peut-être pas ce que beaucoup d’entre nous attendaient, elle devrait, espérons-le, donner aux fans de la franchise de quoi crier.

Nous imaginons que nous pourrions voir une révélation complète pour Pokémon Home dans l’émission “environ 20 minutes”, et il y a des rumeurs qui disent que nous pourrions entendre quelque chose de nouveau à propos de Épée et bouclier, mais qui sait? Tout commence à 6h30 PT / 9h30 HE / 14h30 GMT / 15h30 CET, alors rejoignez le chat et profitez-en!

.