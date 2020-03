Regardez un appel complet de Warzone Battle Royale Match

Le nouveau mode Battlezone Warzone gratuit de Call of Duty arrive très bientôt, car il devrait arriver le mercredi 10 mars sur PS4, Xbox One et PC. Alors que vous devez attendre un peu plus longtemps pour jouer au jeu, une série de vidéos de gameplay de celui-ci ont vu le jour en ligne.

YouTuber Drift0r et la chaîne YouTube PlayStation Access font partie de ceux qui ont été invités à jouer au jeu plus tôt, et ils ont publié des vidéos de jeu complètes. Ces vidéos contiennent un grand nombre de détails inédits sur Warzone, ils valent donc la peine d’être visionnés dans leur intégralité pour les joueurs qui veulent tout savoir sur le mode.

Tous ceux qui possèdent déjà Modern Warfare verront Warzone apparaître dans le menu principal, à côté du multijoueur, de la coopération et de la campagne standard. Warzone est également disponible pour tout le monde en tant que jeu autonome gratuit que vous pouvez télécharger à partir des magasins PlayStation et Xbox, en plus du PC.

Warzone est lancé en premier pour les propriétaires de Modern Warfare, tandis que les utilisateurs free-to-play devront attendre quatre heures supplémentaires pour commencer à jouer. Le mode Warzone battle royale prend en charge jusqu’à 150 joueurs, ce qui est supérieur au nombre maximal de joueurs pour Fortnite, Apex Legends et PUBG.

En plus de la bataille royale, Warzone propose un deuxième mode, Plunder, qui est essentiellement une course pour collecter le plus d’argent en pillant, en le volant aux autres joueurs et en remplissant les objectifs de mi-match.

Les deux modes de Warzone se déroulent sur la même carte, Verdansk, qu’Activision décrit comme «une grande ville avec plusieurs zones nommées et bien plus de 300 points d’intérêt». Vous serez en mesure de trouver cinq types de véhicules différents sur la carte, y compris les VTT, les camions de fret et les hélicoptères. Vous pouvez lire plus de détails sur Warzone sur le site officiel de Call of Duty.

À l’affiche: Call of Duty: Warzone – Bande-annonce officielle du jeu

