Regardez une bande-annonce pour les fonctionnalités bonus de la vidéo personnelle de Sonic, y compris les bloopers et les scènes supprimées

Après avoir augmenté sa date de sortie vidéo à domicile, le film Sonic the Hedgehog est maintenant disponible pour vous aider à rester occupé pendant la crise du COVID-19.

En plus du film principal lui-même, la sortie de la vidéo à domicile comprend également un certain nombre de bonus et d’extras spéciaux, y compris des scènes supprimées (dont l’une montre un bébé sonore de qualité PS2), une bobine de bêtisier et les commentaires du réalisateur de Jeff Fowler et Sonic acteur de voix Ben Schwartz.

Il y a aussi un segment d’interview intitulé “Pour l’amour de Sonic” dans lequel l’acteur de Robotnik Jim Carrey et d’autres membres de la distribution parlent de l’importance de Sonic dans leur vie. Un autre segment se concentre spécifiquement sur Robotnik, avec Carrey expliquant comment il a donné vie à son personnage dans ce qui a été l’un de ses premiers films de studio à succès depuis des années.

Sonic the Hedgehog sortira sur Blu-ray et DVD le 19 mai, date à laquelle le film sera également disponible à la location. Les personnes qui achètent l’édition physique de Sonic recevront également une nouvelle bande dessinée qui raconte l’histoire de Sonic et du Donut Lord au nom incroyable.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet de ce qui est disponible dans la version vidéo domestique de Sonic the Hedgehog. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessus pour voir un aperçu des fonctionnalités bonus, et assurez-vous d’avoir un aperçu de notre aperçu des endroits où vous pouvez acheter Sonic sur la vidéo à domicile en ce moment.

Sonic the Hedgehog Home Video Bonus Features

Commentaire du réalisateur Jeff Fowler et de la voix de Sonic, Ben Schwartz Autour du monde en 80 secondes — Voir la prochaine aventure de Sonic! Scènes supprimées — Le réalisateur Jeff Fowler présente des scènes suppriméesBloopers — Riez avec Jim Carrey et le casting “Speed ​​Me Up” Clip vidéo pour le Love of Sonic — Jim Carrey et les acteurs discutent de ce que Sonic the Hedgehog signifie pour eux. Construire Robotnik avec Jim Carrey — Voir Jim Carrey donner vie au superviseur Dr. Robotnik The Blue Blur: Origins of Sonic — Explorez les origines du légendaire Blue BlurSonic On Set— Visitez le plateau avec la voix de Sonic, Ben Schwartz

