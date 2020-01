Reggie a arrêté la refonte “plus adulte” du logo américain

Dans une entreprise aussi longtemps que Nintendo est normal qu’il y ait des remaniements du logo. En fait, au cours de ces années, nous avons vu comment il est passé du rouge au noir, puis au rouge, et la vérité est que les lettres ont toujours suivi la même chose, mais si ce n’était pas le cas? L’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a parlé dans la récente diffusion de la valeur actuelle du fait que lui-même a empêché sa branche américaine d’effectuer une refonte “plus adulte” de cette caractéristique du Grand N. Voulez-vous connaître leurs raisons impérieuses? Attention aux lignes suivantes!

Le logo Nintendo n’a pas reçu de refonte “plus adulte” en raison de l’opposition de Reggie Fils-Aimé

Reggie Fils-Aimé a récemment parlé de Nintendo et de sa position dans l’industrie du jeu vidéo, mais a également dit que peu de temps après avoir assumé le poste de président de la branche américaine du Great N, cela a empêché la refonte du logo afin d’essayer toucher un public plus adulte:

Du point de vue de la marque, nous devions être clairs sur ce que Nintendo représentait en tant que marque, mais aussi sur ce que chacune des différentes franchises représentait. Je vais vous donner un exemple. Quand j’ai rejoint Nintendo, j’avais l’impression que c’était presque dommage que le Grand N soit destiné aux jeunes consommateurs, et l’équipe de Nintendo of America a commencé à tester des choses avec le logo (le logo classique placé à l’intérieur d’un ovale) , comment le faire avec un style de graffiti et d’autres pour essayer de le vieillir, mais Je les ai arrêtés car ce n’est pas notre marque. Et oui, nous avons dû toucher un plus large éventail de consommateurs, mais nous devions le faire à travers ce que nous représentions en tant que marque, et pas en quelque sorte faux. Ainsi, nous avons revu et nettoyé la représentation de la marque, mais nous avons également créé des messages qui sont apparus à côté du contenu qui a vraiment élargi notre portée et qui a ouvert la voie aux excellents produits que nous lancerions, tels que Nintendo Wii, Wii Fit et, enfin, Nintendo Switch .

