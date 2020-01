Reggie a empêché Nintendo de “vieillir” son logo avec des graffitis et plus

LOS ANGELES, CA – 03 DÉCEMBRE: Directeur général de Nintendo of America Reggie Fils-Aime parle sur scène lors des Game Awards 2015 au Microsoft Theatre le 3 décembre 2015 à Los Angeles, Californie. (Photo par Allen Berezovsky / .)

Malgré sa retraite l’an dernier, Reggie n’a pas disparu du public. Tout au long de 2019, il a parlé dans de nombreuses interviews et événements, informant les fans du monde entier de ses mentalités de leadership et de son passage chez Nintendo. Portant cette habitude dans la nouvelle année, il a récemment interviewé sur Present Value Podcast, où il a discuté, entre autres, de sa résolution d’une crise de marque chez Nintendo lorsqu’il a initialement rejoint la société. Reggie a expliqué qu’au début de son séjour chez Nintendo of America, les responsables de l’entreprise croyaient en la nécessité d’une marque mise à jour plus attrayante pour les adultes. Nintendo avait beaucoup d’idées sur la façon dont ils allaient procéder, y compris une refonte du logo dans un «style graffiti», ainsi que d’autres remaniements sur lesquels Reggie n’a pas élaboré.

Pensant que c’était une mauvaise idée, Reggie a plutôt convaincu la société de doubler pour étoffer les meilleures parties de leur marque. Il pense que ce recentrage a finalement abouti à plusieurs produits Wii réussis et s’est poursuivi avec la Nintendo Switch. Découvrez sa citation complète ci-dessous.

Du point de vue de la marque, nous devions être clairs sur ce que Nintendo en tant que marque représentait, ainsi que sur ce que les franchises individuelles représentaient. Je vais vous donner un exemple.

Quand j’ai rejoint Nintendo, il y avait presque un sentiment de honte que Nintendo plaise aux jeunes consommateurs, et l’équipe marketing de Nintendo of America a commencé à faire des choses avec le logo – ce logo Nintendo classique dans un ovale – ils le mettraient dans un style graffiti, ou ils faisaient des choses différentes pour essayer de vieillir le logo, et j’y ai mis un terme parce que ce n’est pas notre marque. Et ce que nous devions faire était oui, faire appel à un large éventail de consommateurs, mais nous devions le faire sur la base de ce que la marque représentait, et ne pas le faire de manière fausse.

Systématiquement, nous avons parcouru et nettoyé la présentation de la marque, mais nous avons également créé des messages couplés à un contenu qui a vraiment élargi la portée, élargi l’attrait et préparé le terrain pour tous les grands produits que nous lancerions comme Wii, comme Wii Fit, et finalement le Nintendo Switch.

Merci, Reggie, d’avoir convaincu Nintendo que «grandir» n’était pas la voie à suivre. Je ne veux pas voir un logo graffiti Nintendo à moins qu’il ne soit dans Super Mario Sunshine 2, et j’ai le sentiment que cela ne faisait pas partie du plan pour vieillir l’entreprise.

