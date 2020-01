Reggie a empêché Nintendo of America d’essayer de vieillir le logo après avoir rejoint la société

Reggie Fils-Aime est récemment apparu sur le Podcast sur la valeur actuelle. L’ancien président de Nintendo of America a discuté de son temps au Big N en profondeur, et à un moment donné, a été interrogé sur ce que les entreprises devaient penser lors de la création d’une marque.

Reggie a parlé de Nintendo devenant un moteur dans l’industrie du jeu et comment c’était un effort d’équipe – en particulier «une équipe de direction solide et performante qui n’était pas d’accord en privé mais qui était alignée en public et qui faisait avancer l’entreprise.» Il a également discuté d’une expérience il avait dans lequel Nintendo of America prenait le logo bien connu de la société dans différentes directions pour essayer d’attirer un groupe démographique plus âgé. C’est à ce moment qu’il a commencé. Cependant, Reggie a réalisé que pour faire appel à un public grand public, ils devaient «le faire sur la base de ce que la marque représentait, et ne pas le faire de manière fausse.»

Les mots pleins de Reggie:

«Du point de vue de la marque, nous devions être clairs sur ce que Nintendo en tant que marque représentait, ainsi que sur ce que représentaient les franchises individuelles. Je vais vous donner un exemple. Quand j’ai rejoint Nintendo, il y avait presque un sentiment de honte que Nintendo plaise aux jeunes consommateurs, et l’équipe marketing de Nintendo of America a commencé à faire des choses avec le logo – ce logo Nintendo classique dans un ovale – ils le mettraient dans un style graffiti, ou ils faisaient des choses différentes pour essayer de vieillir le logo, et j’y ai mis un terme parce que ce n’est pas notre marque. Et ce que nous devions faire était oui, faire appel à un large éventail de consommateurs, mais nous devions le faire sur la base de ce que la marque représentait, et ne pas le faire de manière fausse. Systématiquement, nous avons parcouru et nettoyé la présentation de la marque, mais nous avons également créé des messages couplés à du contenu qui a vraiment élargi la portée, élargi l’attrait et préparé le terrain pour tous les grands produits que nous lancerions comme Wii, comme Wii Fit, et finalement la Nintendo Switch. “

en relation