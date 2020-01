Reggie a encouragé Nintendo à adopter “ce pour quoi la marque s’est tenue” en respectant son logo emblématique

Nintendo est peut-être l’une des sociétés de jeux vidéo les plus importantes et les plus performantes, mais dans certaines parties du monde, elle a souvent eu du mal avec son image de marque.

Lors d’une apparition sur le podcast Present Value récemment, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a évoqué un moment où il a commencé au siège américain de la société, et l’équipe marketing essayait de “vieillir” le logo de la forme de la piste de course, dans l’espoir, cela aurait plus d’attrait pour une population plus âgée.

Reggie a déclaré qu’il avait mis un terme immédiat à cela et a dit à l’équipe d’embrasser “ce que la marque représentait” en se tenant à côté de son logo emblématique pour réussir. Voici la transcription complète, gracieuseté de Nintendo Everything:

Du point de vue de la marque, nous devions être clairs sur ce que Nintendo en tant que marque représentait, ainsi que sur ce que les franchises individuelles représentaient. Je vais vous donner un exemple. Quand j’ai rejoint Nintendo, il y avait presque un sentiment de honte que Nintendo plaise aux jeunes consommateurs, et l’équipe marketing de Nintendo of America a commencé à faire des choses avec le logo – ce logo Nintendo classique dans un ovale – ils le mettraient dans un style graffiti, ou ils faisaient des choses différentes pour essayer de vieillir le logo, et j’y ai mis un terme parce que ce n’est pas notre marque. Et ce que nous devions faire était oui, faire appel à un large éventail de consommateurs, mais nous devions le faire sur la base de ce que la marque représentait, et ne pas le faire de manière fausse. Systématiquement, nous avons parcouru et nettoyé la présentation de la marque, mais nous avons également créé des messages couplés à un contenu qui a vraiment élargi la portée, élargi l’attrait et préparé le terrain pour tous les grands produits que nous lancerions comme Wii, comme Wii Fit, et finalement le Nintendo Switch.

Comme l’a noté Reggie, l’adoption du logo a permis à Nintendo d’élargir son attrait et sa portée, tout en ouvrant la voie à des produits comme la Wii et, éventuellement, la Switch. Cela a également permis à Nintendo de gagner un attrait plus grand que jamais.

