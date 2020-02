Reggie dit qu’il avait une PS2 et une Xbox quand il a interviewé Nintendo, mais pas un GameCube

Publié le 7 février 2020 par Brian (@NE_Brian)

Avant de rejoindre la société, l’ancien président de Nintendo of America Reggie Fils-Aime avait déjà beaucoup d’amour pour le Big N.Il avait déjà mentionné Zelda: A Link to the Past comme l’un de ses jeux préférés et possédait une tonne de titres pour le SNES. L’intérêt personnel de Reggie s’est poursuivi jusqu’à l’ère N64, mais les choses ont cessé un peu après.

Prenant la parole pendant Podcast sur la valeur actuelle, Reggie a mentionné que lorsqu’il interviewait Nintendo, il ne possédait pas de GameCube. Et ce malgré le fait qu’il possédait des consoles de la compétition – la PS2 et la Xbox.

Voici l’extrait complet du podcast:

Interviewer: “Vous êtes arrivé chez Nintendo en 2003. À quoi ressemblait le paysage de l’entreprise et quelle a été la première chose que vous avez faite?”

Reggie: Donc, en 2003, le marché du côté de la console domestique était composé du GameCube de Nintendo, la Xbox venait d’entrer sur le marché au cours de cette génération et Sony avait sa PlayStation 2. Et sur un marché mondial, la PlayStation 2 dominait le marché. GameCube et Microsoft Xbox (étaient) à peu près les mêmes choses, donc pour une entreprise habituée à dominer l’espace de la console domestique, Nintendo était dans une position inconfortable. …

Je connaissais Nintendo; Je connaissais ses franchises. Je possédais non seulement une Super NES mais une Nintendo 64. Je possédais une PlayStation 2; Je possédais une Xbox – ils étaient tous chez moi. Fait intéressant, au moment où j’interviewais avec Nintendo, je ne possédais pas de GameCube. Ainsi, en tant que consommateur, je pouvais voir les problèmes et les opportunités. Je pouvais avoir une idée de l’endroit où les besoins venaient non seulement du point de vue des ventes et du marketing, qui était le rôle dans lequel j’étais engagé, mais aussi du point de vue global.

