Reggie Fils-Aim, ancien président de Nintendo Amrica, revient dans l’industrie du jeu vidéo à la tête de GameStop

Le dirigeant essaie de retracer une franchise en déclin constant depuis longtemps.

Par Mario Gmez / 9 mars 2020, 23:30

Depuis queReggie Fils-AimIl a quitté la présidence de Nintendo Amrica en février 2019, a exercé plusieurs fonctions pédagogiques, formant d’autres futurs chefs d’entreprise dans des discussions et des universités. Mais il a été annoncé que l’exécutif reviendrait dans l’industrie du jeu vidéo, occupant une position dans ledirectivede la chaîne de magasins spécialisésGameStop.

C’est un mouvement stratégique qui vise àretracer une franchise internationalequi est en déclin depuis des années, et dans le cadre du plan, les vétérans Bill Simon, qui cumule trente ans d’expérience dans l’industrie marchande, et J.K.s’intègrent également Fils-Aim. Symancyk, ancien PDG de la chaîne PetSmart dédiée aux animaux de compagnie.

Les nouveaux cadres travaillent déjà sur un plan de relanceQuatre hauts responsables de GameStop Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy et Steve Koonin quitteront l’entreprise pour céder leur place aux nouvelles idées de ces nouveaux talents, qui travaillent déjàplanificationComment rendre la rentabilité à l’entreprise.

“L’industrie du jeu vidéovous avez besoin d’un GameStop vivant et sain“Fils-Aim note sur son compte Twitter personnel.” Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration de GameStop pour aider à y parvenir. “George Sherman, président de la franchise, est confiant dans le changement et espère qu’il apportera de grands résultats. à long terme: “[los nuevos ejecutivos]ils sont hautement qualifiés et apportent une expérience importante et significative face à notre retour. “

Il est facile de trouver les gros titres récents sur GameStop: après avoir fait face à des dizaines de licenciements dans tous les secteurs, il a fallu fermer près de deux cents magasins. La consommation numérique et l’arrivée des nouvelles plateformes réduisent significativement les revenus de l’entreprise dans les rapports fiscaux jusqu’à ce qu’ils baissent de 76% en 2019. Sa valeur en actions a atteint 56 dollars au cours de cette génération, mais actuellement elle est tombée à 3 , 70 dollars (va VentureBeat).

