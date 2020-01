Reggie Fils-Aime a empêché Nintendo de changer son logo pour plaire aux publics plus âgés

Le mois dernier, Reggie Fils-Aime a eu une interview avec Present Value Podcast où il a discuté de son temps en tant que président de Nintendo America, y compris quelques histoires intéressantes dans les coulisses.

L’une de ces histoires concernait la façon dont Nintendo of America a essayé de changer le logo emblématique de la société afin de plaire à une population différente, plus «adulte». Bien que cela semblait être une bonne idée pour éliminer la stigmatisation d’être “kiddy”, Reggie ne l’a pas vu de cette façon, et a cherché à trouver des moyens pour Nintendo d’élargir son attrait tout en restant fidèle à ce que la marque défendait.

Du point de vue de la marque, nous devions être clairs sur ce que Nintendo en tant que marque représentait, ainsi que sur ce que les franchises individuelles représentaient. Je vais vous donner un exemple.

Quand j’ai rejoint Nintendo, il y avait presque un sentiment de honte que Nintendo plaise aux jeunes consommateurs, et l’équipe marketing de Nintendo of America a commencé à faire des choses avec le logo – ce logo Nintendo classique dans un ovale – ils le mettraient dans un style graffiti, ou ils faisaient des choses différentes pour essayer de vieillir le logo, et j’y ai mis un terme parce que ce n’est pas notre marque. Et ce que nous devions faire était oui, faire appel à un large éventail de consommateurs, mais nous devions le faire sur la base de ce que la marque représentait, et ne pas le faire de manière fausse.

Systématiquement, nous avons parcouru et nettoyé la présentation de la marque, mais nous avons également créé des messages couplés à un contenu qui a vraiment élargi la portée, élargi l’attrait et préparé le terrain pour tous les grands produits que nous lancerions comme Wii, comme Wii Fit, et finalement le Nintendo Switch.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.