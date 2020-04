Reggie Fils-Aimé dévoile un nouveau podcast de jeu pour la charité

L’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a annoncé un tout nouveau podcast intitulé «Talking Games with Reggie and Harold». Hébergé aux côtés de l’auteur / journaliste primé Harold Goldberg, le podcast aide à collecter des fonds pour le travail de mentorat à but non lucratif du New York Videogame Critics Circle à l’époque de COVID-19.

Le podcast en sept parties commencera à être diffusé à la mi-mai, et ceux qui feront un don à la cause auront accès à du contenu supplémentaire et auront la possibilité de poser des questions à Reggie pour l’émission. Il existe également d’autres avantages, qui sont expliqués sur la page Go Fund Me du podcast.

En parlant de cela, voici ce que la page nous dit sur le podcast:

Nous collectons des fonds pour une nouvelle initiative visant à offrir des jeux et des cours d’écriture de jeux aux élèves du secondaire dans des refuges pour sans-abri à New York. Alors que tout le monde a été durement touché par ce terrible virus COVID-19, les communautés les plus durement touchées du Bronx ont besoin de notre aide. Et aucune communauté n’a été plus durement touchée que les étudiants dans les refuges pour sans-abri, qui vivent dans des situations complexes dans le meilleur des cas et ont même du mal à se connecter à un hotspot WiFi en ce moment. Ce sont nos communautés dans le besoin. Ce sont les communautés que nous voulons aider.

L’un des premiers invités à apparaître sur le podcast n’est autre que Geoff Keighley, producteur des Game Awards.

@haroldgoldberg et moi sommes Talking Games dans un nouveau podcast. Les dons permettront de financer des activités pour les communautés mal desservies. L’un des premiers invités: @geoffkeighley Rejoignez-nous! https://t.co/9DjakIFwqO— Reggie Fils-Aime (@Reggie) 29 avril 2020

.