Reggie Fils-Aime est signé par la chaîne de magasins GameStop

Peut-être Reggie Fils-Aime Je ne fais plus partie, du moins professionnellement, de Nintendo. Cependant, sans oublier son héritage passé, dès la minute où il a été clair qu’il ne s’agissait pas d’une retraite ou d’une retraite. Reggie, comme nous le savons tous, déborde non seulement de personnalité, mais son énergie l’a également amené à chercher de nouvelles voies. Et l’un de ces chemins, ou du moins le plus populaire jusqu’à présent, est GameStop.

Et est-ce que la chaîne de magasins américaine elle-même GameStop a été en charge d’annoncer dans un communiqué, lancé sur son propre site Internet, que Reggie Fils-Aime fera partie du conseil d’administration de ladite société. Le poste, qui s’ajoute à deux autres nouvelles annonces, sera officialisé à partir du 20 avril et répond à son projet actuel de restructuration et de transformation de la société pour accroître sa valeur et sa flexibilité sur le marché. Ainsi que la nécessité de changer radicalement votre stratégie commerciale actuelle. Dans la déclaration elle-même, la société basée au Texas déclare ce qui suit au sujet de sa signature:

Reginald «Reggie» Fils-Aimé, 58 ans, est un cadre médiatique et technologique à succès qui a plus de 35 ans d’expérience dans la transformation d’entreprises, la revitalisation de marques et le remodelage d’industries. De 2006 à 2019, il a été président et chef de l’exploitation de Nintendo of America, Inc. Pendant son mandat, M. Fils-Aimé s’est concentré sur le développement et le lancement de produits de redéfinition dans l’industrie, notamment Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS et Nintendo Switch, quadruplant les revenus de l’entreprise de 2005 à 2010, et supervisé la mise en œuvre réussie de la stratégie numérique de l’entreprise. Il a précédemment été vice-président directeur des ventes et du marketing pour Nintendo of America de 2003 à 2006. Avant de rejoindre Nintendo, M. Fils-Aimé a occupé le poste de vice-président marketing pour VH1 de 2001 à 2003, où il a mené un changement stratégique pour attirer aux jeunes consommateurs. ce qui a entraîné une augmentation des notes de plus de 30%. Au début de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de marketing dans diverses entreprises de consommation et de fabrication, notamment Derby Cycle Corporation, Guinness Import Company, Panda Management Company, Inc., Pizza Hut, Inc. et Procter & Gamble Company. M. Fils-Aimé est titulaire d’un diplôme en économie appliquée de l’Université Cornell. Être également nommé membre du comité des candidatures et de gouvernance d’entreprise à compter du 20 avril 2020.

Pour sa part, les premières réactions à cette nouvelle n’étaient pas attendues et c’est Reggie lui-même, félicitations au parti, chargé de répondre à sa nomination avec quelques mots diffusés via son compte Twitter officiel:

L’industrie du jeu vidéo a besoin d’un GameSop en pleine forme et dynamique. J’espère être une partie active de ce nouveau projet et aider à y arriver.

L’industrie du jeu a besoin d’un @GameStop sain et dynamique. J’ai hâte de faire partie du conseil d’administration de @GameStopCorp et d’aider à y arriver. https://t.co/pYWFGZ9XKj

– Reggie Fils-Aime (@Reggie) 9 mars 2020

Sans aucun doute, ce nouveau parcours sera un défi pour Reggie Fils-Aime, d’autant plus si l’on tient compte des mauvais résultats économiques qui traînent depuis longtemps la célèbre chaîne de magasins. Cependant, sachant qu’il n’y a pas de défi auquel Reggie résiste, de NextN nous lui souhaitons le meilleur dans ce domaine et dans tout autre nouveau projet qu’il décide d’aborder.

