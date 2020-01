Reggie Fils-Aimé explique ce que cela a signifié pour lui de devenir meme

Reggie Fils-Aimé C’est une de ces personnes qui, peu importe si «vous êtes» de Nintendo, Sony ou Microsoft ou si vous n’aimez même pas les jeux vidéo, sont aimées. Grâce à sa sincérité, sa proximité, ce personnage amusant et insouciant et sa dévotion à Nintendo ont réussi à être l’une des figures les plus aimées de la communauté juan. Par conséquent, l’annonce de sa retraite était une cruche d’eau froide qui en a attrapé beaucoup de façon inattendue. Heureusement, nous continuons de recevoir plus ou moins constamment des nouvelles de leurs différents projets. À cette occasion, nous recevons ses dernières déclarations dans lesquelles il a longuement parlé des mèmes, des pizzas et de l’histoire derrière le célèbre My Body is Ready!

C’était lors du dernier podcast Present Value, auquel Reggie a participé en expliquant, le cœur ouvert, ce qui lui a permis de devenir un mème:

Devenir un mème signifie que, que je sois ici sur le campus ou dans le super de mon quartier, ils me reconnaissent et les gens sourient et les gens me disent combien ils aiment Nintendo et apprécient ce que j’ai pu faire.

De plus, lors du podcast, il est devenu clair que cette situation n’avait jamais été planifiée, du moins consciemment:

Devenir un mème n’a jamais été prévu. Pas avec ces mots quand je suis monté sur une Wii Balance Board. Pas avec des vidéos qui ont des lasers qui sortent de mes yeux … C’est vraiment venu naturellement, mais c’est motivé par la portée que pourrait avoir ma façon d’être et la passion de nos fans.

Enfin, Reggie est entré dans les détails en expliquant contre l’expression déjà mythique My Body is Ready! sorti lors de la présentation de Wii Fit et Wii Balance Board.

Quand on se prépare pour une présentation E3, il y a beaucoup d’essais. Pendant ces répétitions, avec Shigeru Miyamoto et son traducteur (mon bon ami Bill Trinen), tout semblait un peu monotone. À la fin des répétitions, j’ai dit: Mon corps est prêt! C’était la première fois que je réussissais à faire rire M. Miyamoto. Donc c’était comme: hé, j’ai un coup gagnant ici. Personne ne savait vraiment ce qu’il allait dire sur scène et le résultat … c’est de l’histoire.

Enfin, nous vous laissons le podcast complet afin que vous puissiez écouter leurs déclarations de première main. Comme toujours, nous attendons vos commentaires comme l’eau de mai.

