Reggie Fils-Aime explique l’origine du mème “Mon corps est prêt”

De tous les mèmes engendrés par l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, aucun n’est aussi célèbre ou durable que «My Body Is Ready» de l’E3 2004.

Dans une interview avec Present Value Podcast, Reggie a révélé les véritables origines de cette ligne emblématique. Selon Reggie, “My Body Is Ready” n’était qu’une des nombreuses ruses qu’il a faites lors des répétitions pour la présentation de la Wii Balance Board de Nintendo, une qui a résonné avec le créateur Shigeru Miyamoto et a finalement atteint la diffusion finale.

Vous pouvez écouter Reggie raconter l’histoire sur le podcast ici, ou lire un extrait ci-dessous:

La déclaration «Mon corps est prêt» – lorsque vous vous préparez pour une présentation E3, il y a beaucoup de répétitions. Nous nous assurons que tout ira bien. Et pour cette introduction de Wii Fit et de la Wii Balance Board, c’était moi-même, Shigeru Miyamoto – notre créateur de jeux le plus connu – et son traducteur, un bon ami à moi du nom de Bill Trinen, et nous répétions cela en quelques jours.

Ça devait être un peu monotone. Et chaque fois que j’allais monter sur la Balance Board, je faisais une sorte de crack sage ou autre. Et tard dans les répétitions, j’ai dit: «Mon corps est prêt.» Et c’était la première fois que je fais rire M. Miyamoto – il a trouvé cette déclaration assez drôle. C’était donc “Hé, j’ai un gagnant ici.”

Et nous avons continué à pratiquer et j’ai continué à faire des choses différentes, donc personne sur scène ne savait ce que j’allais dire. Et pourtant, nous y sommes, l’expérience est enregistrée sur vidéo, nous la diffusons et j’ai fait cette déclaration. Et oui, c’est un mème là-bas.

