Reggie: quand il est entré sur Nintendo, il avait une Xbox et une PS2, mais pas de GameCube

Bien que Reggie Fils-Aime ait quitté la présidence de Nintendo, il est toujours l’une des figures les plus importantes et reconnues de l’industrie. Pour ses années d’expérience, l’ancien réalisateur a d’innombrables anecdotes de toutes sortes. Récemment, il en a partagé une très intéressante, liée à son entrée sur Nintendo et à une génération spécifique de consoles.

Fils-Aime a parlé du moment où il a été interviewé pour faire partie de Nintendo. Cela s’est produit au moment de la PlayStation 2, de la naissance de la Xbox et de l’arrivée du GameCube. Fils-Aime a déclaré que le marché mondial était dirigé par la console de Sony à l’époque.

En outre, il a souligné que le GameCube et la Xbox étaient “plus ou moins les mêmes”. De son point de vue, à cette époque, Nintendo était «dans une position délicate». Fils-Aime a révélé qu’il connaissait bien Nintendo et ses franchises car il avait une SNES et une Nintendo 64.

Cependant, au moment où il a été interviewé pour être embauché sur Nintendo, il avait une PlayStation 2 et Xbox, mais pas un GameCube. De son point de vue, cela l’a aidé à avoir un panorama du marché.

«J’avais une PlayStation 2, j’avais une Xbox, ils étaient tous chez moi. Fait intéressant, au moment de l’interview avec Nintendo, je n’avais pas GameCube. Ainsi, en tant que consommateur, je pouvais voir des problèmes et des opportunités. Je pouvais avoir une idée de quels étaient les besoins non seulement du point de vue des ventes et du marketing, qui était le poste pour lequel j’ai été embauché, mais aussi dans une perspective générale », a déclaré Fils-Aime.

Plus tôt, l’ancien manager a également révélé comment il avait sauvé Nintendo d’avoir un logo de style graffiti. Il a également révélé son jeu préféré et son personnage principal dans Super Smash Bros.

Concernant l’avenir de l’industrie, Fils-Aime estime que la prochaine décennie sera consacrée aux jeux en streaming. Après avoir quitté Nintendo, Reggie a eu plusieurs projets et l’un d’eux était de rejoindre une organisation altruiste. Vous trouverez ici plus d’informations sur Reggie Fils-Aime.

