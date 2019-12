REI, livres électroniques Kindle, Google Nest, chandails Jachs, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Meilleures offres technologiques du jour

L'utilisation du mauvais bloc de charge pour charger votre téléphone peut prendre plusieurs heures pour obtenir une charge complète. Heureusement, le bloc d'alimentation de 30 W d'Anker est le bon pour la plupart des téléphones. Avec la prise en charge de la plupart des formes de charge rapide, vous pouvez obtenir la vitesse de charge la plus rapide possible pour les iPhones, les téléphones Galaxy, les pixels et la plupart des autres appareils populaires. Pour 24 $, ce n'est pas une mauvaise affaire.

24 $

D'Amazon

C'est ennuyeux lorsque votre alimentation est coupée pendant une demi-seconde, mais tous vos appareils doivent redémarrer. C’est encore pire si vous perdez ce sur quoi vous travailliez. Vous pouvez éviter les deux avec une bonne batterie de secours, comme ce modèle 375W de CyberPower pour seulement 50 $.

Les écouteurs Status Audio ne sont pas vraiment du genre sans fil comme les AirPod d'Apple, mais si vous pouvez vivre avec un petit fil reliant les deux écouteurs, vous pouvez économiser une tonne d'argent sur eux. Aujourd'hui, Status Audio prend 50% de réduction sur les écouteurs Structure et Transfer lorsque vous utilisez notre système exclusif codes promotionnels INVENTORY50.

35 $

À partir d'AmazonUtilisez le code INVENTORY50

40 $

À partir d'AmazonUtilisez le code INVENTORY50

Si vous êtes sur le marché depuis un an avec Office 365 et que vous pourriez utiliser un ordinateur portable de rechange, cette offre EVOO pourrait être pour vous. Normalement 229 $, l'ordinateur portable est à 100 $ et est également livré avec un abonnement d'un an à l'abonnement Office de Microsoft. Ce dernier qui, par coïncidence, coûte également 100 $ par an. Si vous envisagez déjà de vous abonner, cela fait essentiellement de cet ordinateur portable un bonus gratuit.

Un Wacom Cintiq est un puissant ordinateur Windows intégré à une tablette qui vous permet de dessiner en toute transparence dans des applications comme Photoshop. Ils sont aussi généralement incroyablement chers. Ce modèle de 21,5 pouces, par exemple, coûte normalement environ 1 700 $. Mais aujourd'hui, il ne coûte que 1 000 $, c'est le prix le plus bas jamais enregistré.

1,0 K $

D'Amazon

Les SSD portables peuvent vous offrir des quantités de stockage massives qui se transfèrent incroyablement rapidement. Le Lexar externe de 500 Go de Lexar est à un prix record de 80 $, ce qui en fait un excellent ajout à votre sacoche.

79 $ US

D'Amazon

Meilleures offres pour la maison d'aujourd'hui

Il est temps de ranger votre litière d’automne et de vous acheter une couette géante pour préparer l’hiver des «montagnes russes polaires». Crane & Canopy a un assortiment de modèles amusants disponibles lors de leur méga vente d'hiver. Vous pouvez accrocher certains articles jusqu'à 60% de réduction pendant la vente. La méga vente d'hiver Crane & Canopy se déroule maintenant jusqu'au 5 janvier 2020. La remise sera automatiquement appliquée dans le panier, aucun code promo requis.

Un Echo Dot coûte normalement 50 $, mais ce prix est pour les drageons. Le Dot lui-même est souvent en vente, mais cet ensemble avec deux ampoules Philips Hue est encore mieux. Pour 35 $, non seulement vous obtenez le Dot moins cher, mais vous obtenez quelques ampoules blanches à ajouter à votre maison intelligente pour vos problèmes.

La mise en place d'une maison intelligente à partir de zéro peut prendre beaucoup plus d'équipement que vous ne le pensez. Heureusement, cet ensemble de gadgets peut vous aider à démarrer pour seulement 130 $. Il est livré avec un Nest Learning Thermostat E, une paire de prises intelligentes auxquelles vous pouvez connecter n'importe quel appareil non intelligent et une enceinte intelligente Nest Mini pour les contrôler tous. Il y aura toujours plus à ajouter à votre maison intelligente, mais cela devrait suffire à vous mouiller les pieds.

La fin de l'année 2019 a été vraiment folle. Que l'année vous ait traité de façon horrible ou incroyable, partir en croisière est toujours un bon moyen de célébrer une nouvelle année. Quittez 2019 dans le passé et commencez 2020 du bon pied en réservant des vacances. Vous pouvez partir en croisière de 4 nuits aux Bahamas à partir de 199 $ sur Norwegian Sky. Et la meilleure partie? Il dispose d'un bar ouvert gratuit. De plus, il propose des excursions à terre gratuites, une connexion Wi-Fi gratuite, etc.

Les prix de ce forfait croisière sont par personne et varient en fonction de la durée du séjour (entre deux et 10 jours), du port de départ, etc. Vous pouvez partir de New York, Orlando, Miami. Le transport jusqu'au port de départ n'est pas inclus dans le prix.

Ces prix sont disponibles dès maintenant jusqu'au 31 décembre 2019. Obtenez ce voyage avant la fin de la décennie!

Meilleures offres de style de vie d'aujourd'hui

Il est temps d'écraser votre prochain entraînement à domicile. Laissez tomber les poids à main de 4 livres et procurez-vous un ensemble d'haltères réglables pour entraîneur personnel PowerBlock. Il s'ajuste de 2,5 livres à 50 et il est réduit à 230 $ sur Woot. Ajoutez également le support PowerBlock à votre panier pour 100 $ supplémentaires.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'un accord sur Woot, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd'hui uniquement et jusqu'à épuisement des stocks.

Hommes 517v1 | 28 $ | Joe's New Balance OutletGraphic: Eric Ravenscraft

Il ne vous reste que quelques jours avant de vous engager à aller au gymnase et à vous y tenir. Pour de vrai cette fois. C’est donc le bon moment pour acheter de nouvelles chaussures d’entraînement. Ces 517 de New Balance sont une bonne option, et à 28 – 56% de réduction sur leur prix normal – c'est une affaire assez solide.

REI, qui abrite des équipements de plein air comme des manteaux, des sacs à dos, des chaussures, des tasses et d'autres choses que vous voudrez peut-être emporter avec vous en camping ou en randonnée, vide ses stocks avant la fin de l'année. Pour aider à sortir la porte, la société réduit jusqu'à 50% la plupart de ses vêtements et chaussures pour hommes et femmes, et encore plus sur certains équipements qui ont déjà été récemment réduits.

Si vous cherchez à dépenser l’argent des Fêtes que vous avez gagné ou reçu, pourquoi ne pas réapprovisionner votre placard? Vous pouvez obtenir jusqu'à 70% de réduction sur les pulls de Jachs | lorsque vous utilisez le code promo SWT à la caisse. Les chandails commencent à seulement 26 $ lorsque vous utilisez le coupon.

Si vous n'avez pas acheté de chaussures neuves pour l'hiver, la vente Keen est le moment idéal pour le faire. L'entreprise fabrique une gamme de chaussures et d'autres chaussures conçues pour durer. Aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% sur l'ensemble du site en vous rendant sur ce lien.

Meilleures offres média d'aujourd'hui

Vous cherchez à plonger dans une nouvelle série en 2020? Vous pouvez acheter la série Gold Box et commencer une nouvelle série à partir de seulement 2 $. Vous pouvez consulter His Dark Materials (qui est maintenant une émission de HBO) ou enfin vous familiariser avec la lecture de George R.R.Martin.

Il s'agit d'une vente Gold Box, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd'hui uniquement et jusqu'à épuisement des stocks.

Les meilleures offres de jeu d'aujourd'hui

Si vous devez encore acheter des jouets pour les enfants de votre vie, ou si vous souhaitez simplement faire vos achats tôt pour Noël prochain, vous avez de la chance. Walmart organise actuellement une liquidation de jouets de fin d'année. Vous pouvez conclure des offres sur un certain nombre de jouets, à partir d'articles sur le thème Frozen, de voitures, de LOL Surprise, etc.

Offres que vous avez peut-être manquées

Vous cherchez à mettre à jour votre garde-robe avec tout l'argent que vous avez obtenu pour les vacances? Tu es chanceux. Vous pouvez obtenir un dégagement supplémentaire de 50% sur J. Crew Factory lorsque vous utilisez le code promo YAYSALE.

La banque d'alimentation PowerCore de 13 000 mAh d'Anker – maintenant 21 $ – a suffisamment de jus pour recharger votre téléphone plusieurs fois sans transpirer. Et les blocs de recharge ultrarapides d'Anker – jusqu'à 24 $, dans votre choix de noir ou de blanc – peuvent charger rapidement les téléphones d'Apple, Samsung, Google et bien plus encore. Ensemble, ils peuvent garantir que vous n'êtes jamais dans le rouge.

21 $

D'Amazon

24 $

D'Amazon

Si vous cherchez à alimenter plusieurs appareils à la fois, vous avez de la chance. Cette station de charge RAVPower 60W à 6 ports coûte seulement 15 $ lorsque vous coupez le coupon de 2 $ et utilisez le code promo KINJAM28. Il dispose de six ports de charge rapide pour charger simultanément des téléphones, des tablettes ou une combinaison des deux. Il dispose d'une alimentation de 60 W pour charger vos appareils à pleine vitesse.

15 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJAM28

Il est judicieux de toujours être prêt en cas d'urgence. Ne vous laissez plus jamais prendre dans le noir lorsque vous prenez une lampe de poche LED Energizer Emergency pour 12 $. Il s'agit d'une lampe de poche compacte et rechargeable que vous pouvez recharger pendant la nuit. Il est 4x plus lumineux que votre lampe de poche LED moyenne et a une durée de fonctionnement de 3,5 heures après sa charge.

12 $

D'Amazon

C'est mon anniversaire? Cette vente de bidet supérieure est incroyable. Voici l'affaire: ces deux bidets supérieurs sont déjà réduits à 25 $ et 35 $. La grande différence entre les deux est la capacité de contrôler la température.

Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Si vous en ajoutez deux à votre carte et utilisez notre code promotionnel 241XMASBIDET, c'est en acheter un, en obtenir un gratuitement. C'est dingue. C'est essentiellement 12 $ par bidet (ou 17 $ si vous optez pour le plus cher, que je recommande fortement.) Pour ce que ça vaut, j'en commande un couple pendant que nous parlons pour améliorer la maison de mes parents.

Maintenant s'il-te-plaît. Soyez des créatures évoluées et prenez-en un deux.

35 $

D'Amazon

Si vous voulez une batterie portable à l'épreuve du temps, pensez à cette unité Xcentz 18W USB-C PD 10 000 mAh. Pour être clair, cela est conçu pour les petits appareils, comme les smartphones (charge un iPhone à la vitesse maximale possible), mais cela devrait également fonctionner sur les iPads et le Nintendo Switch. Mieux encore, vous obtenez un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A dans la boîte, ce qui est incroyable.

Assurez-vous d'utiliser le code promotionnel 546ZMYUH pour obtenir le prix de 15 $.

15 $

Depuis amazon, utilisez le code 546ZMYUH

Shep a appelé cette étagère de 19 $ de Elevation Lab stupide. Il est. Mais le bon type de stupide, comme manger du fromage malgré sa sensibilité au lactose, ou dire à votre ex comment vous appréciez toujours son amitié …

Hum.

Tu sais ce qui n'est pas stupide? Utiliser le code promo KINJASHELF pour le ramener à seulement 19 $. Dans sa revue, Shep a déclaré:

Avec le recul, le plateau élévateur est à peu près aussi simple et évident qu'un produit peut l'être. Et pourtant, il existe étonnamment peu d'options de stockage sous le bureau à profil bas, et celles qui existent nécessitent d'être percées dans votre bureau, ce qui peut être mal vu par votre bureau. En fait, je dirais que 99% des produits d'organisation de bureau sont des choses qui vont au-dessus de votre bureau, mais pour les petits objets comme votre portefeuille et vos clés, utiliser la zone souvent gaspillée sous votre bureau est une bien meilleure utilisation de l'espace.

Obtenez le vôtre, sinon nous saurons qui est le vrai mannequin. (C'est moi, c'est toujours moi.)

À l'heure actuelle, vous pouvez acheter un Echo Dot (3e génération) pour 1 $ avec un abonnement d'un mois à Amazon Music Unlimited. Au total, cela vous coûtera environ 11 $ ou 9 $ pour les membres Prime.

C'est une affaire incroyable, étant donné qu'un Echo Dot vous coûtera généralement 25 $ par bonne journée. (Bien sûr, vous payez évidemment avec plus que de l'argent seul avec un appareil Echo. Mais si vous êtes déjà dans l'écosystème Alexa, c'est un bon achat.)

Pour rappel, après la période d'abonnement promotionnel d'un mois, votre abonnement se renouvelle automatiquement à 10 $ / mois (ou 8 $ / mois pour les membres Prime) jusqu'à votre annulation.

Si vous êtes un client NordVPN, vous avez peut-être entendu parler d'une brèche de sécurité longtemps non révélée cette semaine, et donc peut-être sur le marché pour un nouveau fournisseur VPN. Et même si vous n'avez aucune idée de ce à quoi je fais référence, cela pourrait valoir la peine de s'inscrire à un service VPN de toute façon, qui peut protéger votre confidentialité lors de la navigation sur le Web, et même vous permettre d'accéder au contenu de certains sites et fournisseurs de streaming vidéo qui ne sont pas disponibles dans votre emplacement physique (Love Island, n'importe qui?)

L'accès Internet privé est depuis longtemps le service VPN préféré de nos lecteurs grâce à ses bas prix, sa vitesse et ses excellentes applications pour toutes les principales plateformes. Et maintenant, avec les nouvelles du hack NordVPN, ils offrent le meilleur prix que nous ayons jamais vu sur un abonnement annuel: 29 $ pour toute l'année. C'est 10 $ de moins qu'auparavant, et la meilleure partie est que votre abonnement sera renouvelé chaque année au même prix de 29 $, tant que vous n'annulez pas.

