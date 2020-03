Rejoignez Forge PC Insider pour fin mars

Par Stephany Nunneley,

Des tests d’initiés pour Halo 2 et Halo: Reach’s Forge pour PC arriveront à la fin du mois.

343 ont annoncé cette semaine que les membres du programme Insider pourront tester le contenu Halo 2, Halo 2 Anniversary, et Halo: Reach’s Forge et Théâtre pour The Master Chief Collection PC fin mars.

Le test pourrait également inclure des correctifs audio Halo: Reach, mais comme les correctifs sont en cours, ils peuvent ou non arriver à temps pour le prochain vol.

343 note que puisque c’est un processus continu, le timing pourrait changer, mais si les choses continuent à bien se passer, Insiders commencera les tests ce mois-ci (merci, Neowin).

Plus tôt ce mois-ci, Halo: Combat Evolved Anniversary a été mis à disposition dans Halo: The Master Chief Collection pour PC après la fin des tests. Il est disponible via Steam, Xbox Game Pass pour PC et Windows 10.

Si vous jouez sur PC et n’êtes pas abonné au Xbox Game Pass, vous pouvez ajouter le jeu à votre bibliothèque en achetant le pack The Halo: The Master Chief Collection via le Microsoft Store ou Steam pour 39,99 $. À l’heure actuelle, il comprend également Halo: Reach et sera automatiquement mis à jour avec les titres restants tout au long de l’année une fois disponibles.

