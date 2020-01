Reknum, une plateforme old-school, a déjà rendez-vous sur Switch

L’éditeur JanduSoft et le développeur Nape Games ont uni leurs forces pour aller de l’avant Reknum, une aventure qui combine action et plateformes en perspective latérale avec de la musique chiptune et un style graphique qui monte à mi-chemin de ce que nous pouvions vivre à l’âge de 8 et 16 bits. Dans ce document, nous visons à explorer six zones inhospitalières incarnant la courageuse princesse Cheri, à la recherche de grands trésors tout en augmentant notre puissance à l’aide d’une série de cristaux qui augmentent nos soi-disant compétences passives ou de fond afin de continuer notre percée Bien que nous ayons l’option efficace de sauvegarde automatique et deux grandes armes entre lesquelles alterner, nous ne pouvons pas nous faire confiance, car nous attendons les plates-formes Mansalva et les confrontations avec les grands boss finaux qui nous forceront à tirer le meilleur parti de nous-mêmes pour sortir de manière aérienne. .

Ce titre devrait sortir dans l’eShop de la console Joy-Con vendredi prochain 31 janvier, dans un peu moins de deux semaines au prix de 4,99 €, et pour fêter cette heureuse première première rien de mieux que de jeter un œil à sa bande-annonce de présentation, où l’on peut aussi la voir un peu bouger, pour se faire une petite idée de ce qui nous attend en elle.

Remorque Reknum (Nintendo Switch eShop)

