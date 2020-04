Relink pointe sur PS5 et Stadia, et ses auteurs pensent déjà à sa date de sortie

Cygames a montré la mise à jour du développement à travers une longue interview.

Granblue Fantasy,Le RPG à succès de Cygames, a célébré son sixième anniversaire en mars 2020. Pour l’occasion, Famitsu a publié une interview avec le producteur Yuito Kimura de Granblue et Tetsuya Fukuhara, son directeur. La conversation est assez longue et se concentre à la fois sur le jeu original et ses nouvelles retombées comme Granblue Fantasy: Relink.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le développement de Relinkprogresse en douceur. Malheureusement, je ne peux pas donner de détails précis, mais pour l’instant, le jeu est dans un état où, s’il est joué, il se révéleraune expérience très divertissante. Si le développement se poursuit comme avant, nous sommes convaincus que nous pouvons livrer un titre qui répond aux attentes de chacun.

Les ports peuvent être créés une fois le développement du jeu terminé Yuiko KimuraKimura a également ajouté qu’il existe déjà une date de sortie interne, mais qu’ils sont un peu nerveux de l’atteindre sans complications. Elle sera annoncée prochainement, lorsqu’ils seront convaincus que sa réalisation est réaliste. Concernant l’arrivée àPS5 et Stadia, le gestionnaire a clairement indiqué queil y a un port possible du jeupour ces plateformes.

Nous voulons nos jeuxsont diffusés sur autant de plateformes que possible, afin que nous puissions atteindre un nombre maximum de joueurs. Cependant, il est également important de lancer les jeux en temps opportun. Je ne sais toujours pas si nous publierons Granblue Fantasy Relink ou non sur de nouvelles plateformes. Mais les portspeut être fait une fois le développement terminé. Pour l’instant, nous voulons livrer le jeu à tout le monde dès que possible.

En attendant, nous vous laissons avec notre analyse de la dernière version de la société, Granblue Fantasy: Versus, chargée de combat et d’action, l’un desDerniers grands jeux mobilessur le territoire japonais, et qui a réussi à franchir les frontières du jeu sur les téléphones pour devenir un véritable phénomène des masses.

