Remake a Saori Kobayashi après son BSO

Il y a quelques semaines, nous parlions des déclarations de Forever Enternainment dans lesquelles il a gardé l’hiver 2020 comme date de sortie pour le Nintendo Switch de Panzer Dragoon: Remake, le redémarrage de l’une des franchises les plus appréciées du monde du jeu vidéo. Malheureusement, le printemps est arrivé et nous n’avons toujours pas de date de lancement en vue. Cependant, pour compenser, nous vous apportons de bonnes, non, d’excellentes nouvelles concernant sa bande sonore.

Et est-ce que, le profil Twitter officiel de Panzer Dragoon: Remake a partagé une vidéo de la même Saori Kobayashi. Compositrice et pianiste de renom en charge de la section son de divers titres de la franchise, elle rejoint la série de Panzer Dragoon Saga (un véritable chef-d’œuvre de Sega Saturn, qui a réussi à réinventer la formule avec un RPG exceptionnel devenu un titre culte avec l’une des meilleures bandes sonores du monde des jeux vidéo). Dans cette vidéo, qui a été enregistrée au début du développement du jeu, Kobayachi-san confirme non seulement qu’il est impliqué dans le projet, à l’époque. Mais, en plus, cela nous promet de respecter le travail accompli par Yoshitaka Azuma il y a 25 ans. Comme si cela ne suffisait pas, son producteur, Benjamin Anseaume, a confirmé, de la même manière sur Twitter, que le jeu vous permettra de choisir entre la musique originale et les arrangements préparés pour l’occasion par Saori. Ensuite, nous vous laissons les tweets en question afin que vous puissiez contraster les informations de première main (ou de l’aile):

Saori Kobayashi, le compositeur de belles bandes sonores pour les jeux Panzer Dragoon, a un message qu’elle a enregistré pour les fans au début du développement du remake! 🎶 # PanzerDragoonRemake #OST # music @ BraveWaveMusic pic.twitter.com/G1RdNhF7Tc

– Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) 25 mars 2020

Pour être encore plus précis: vous pourrez basculer entre la musique originale et les versions arrangées composées par Kobayashi-san.

Cela nous a permis de lui donner une grande liberté de créativité, pour le mieux!

– 𝗕𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 (@Anseaume) 25 mars 2020

