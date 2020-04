Remake de Final Fantasy 7: 35 œufs et rappels de Pâques

Final Fantasy 7 Remake ramène Cloud, Tifa, Aerith, Barret et la ville de Midgar quelque 23 ans après la sortie du jeu original. Le remake est une nouvelle version élargie de la première partie de l’histoire de l’original, ajoutant de nouveaux événements, un nouveau dialogue et un nouveau développement de personnage – mais une grande partie de ce qui est apparu dans 1997 FF7 a été ramenée, soit sous une forme mise à jour, soit un rappel du classique PSX.

Là où FF7 Remake ne raconte pas exactement l’histoire du jeu original, il est jonché de blagues, de références, de rappels et d’oeufs de Pâques de Final Fantasy 7. Nous avons compilé une énorme liste de ces rappels, allant d’indices visuels et de recréations graphiques mises à jour, à de minuscules blagues destinées à impressionner les fans inconditionnels. Découvrez-les tous dans la vidéo ci-dessus.

Nous avons parcouru à peu près chaque centimètre de Final Fantasy 7 Remake pour découvrir tous les secrets et objets de collection cachés dans Midgar. Rendez-vous sur notre aperçu des guides et procédures pas à pas de Final Fantasy 7 Remake pour chaque stratégie, secret et astuce dont vous avez besoin pour tout tirer parti du jeu.

Images provenant de

World-of-Longplays https://www.youtube.com/watch?v=BOUMiEbkZUM

GarlandTheGreat https://youtu.be/4MhEm5fYPmo

Preston Harberts https://www.youtube.com/watch?v=eeykllOImNU

SaboteurXIII https://www.youtube.com/watch?v=H30_whNvRQ4