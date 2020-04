Remake de FINAL FANTASY VII – LevelUp

Il y a près de 5 ans, le monde du jeu vidéo a été ébranlé après que Square Enix a averti que le retour tant attendu à Midgar serait une réalité et que les souhaits des fans de vivre Final Fantasy, au-delà des relancements et remasterisations, seraient une réalité. . Final Fantasy VII Remake est présenté comme le volet qui clôt un cycle de travail impressionnant dans lequel diverses équipes de Square Enix, dirigées par Tetsuya Nomura, se sont lancées dans une aventure qui a abouti à Final Fantasy XV, Kingdom Hearts III et au remake attendu de l’histoire légendaire de 1997. Enfin, le moment attendu est arrivé et, même si à l’époque cela semblait un rêve inaccessible, il est désormais plus réel que jamais et l’industrie, les médias et les joueurs peuvent crier Final Fantasy VII est de retour!

Final Fantasy VII Remake: le projet

À un moment donné, au cours du processus de développement, Square Enix a été confronté à 2 possibilités: faire un remake de Final Fantasy VII dans son intégralité et l’offrir en une seule exposition ou opter pour un modèle de consommation différent qui englobait les livraisons en série. Conformément aux plans de Final Fantasy VII Remake, ce dernier a été choisi car, selon les créateurs, comme le producteur Yoshinori Kitase, l’objectif n’était jamais de faire une copie de la livraison originale et de l’adapter avec des graphismes et des mécaniques Aujourd’hui, le but était et est de ramener un jeu aimé des fans, de reprendre le cœur de son histoire et de tout repenser pour proposer de nouvelles approches, perspectives, possibilités et tout étendre vers des horizons réalisables grâce aux possibilités technologiques d’aujourd’hui.

“Final Fantasy VII Remake est l’un des processus de développement et de projet les plus honnêtes jamais réalisés.”

Qu’est ce que ça signifie? Comme dit à l’époque, Final Fantasy VII Remake est un projet et ce jeu n’est que la première partie. En ce sens, je considère que le premier succès de Square Enix et de l’équipe de développement a été de démontrer qu’il est possible de se détacher du passé et de faire un remake équilibré qui satisfera les joueurs d’antan grâce au fait que l’essence de l’histoire est la même, le service des fans est à l’ordre du jour, alors qu’il est capable d’adapter la proposition originale aux normes actuelles en donnant dans certains domaines de rendre un produit de consommation accessible à 2 ou 3 générations de joueurs, après tout, on sait que Final Fantasy C’est une abstraction et il n’y a pas de moule ou de formule, mais des jeux dans des directions différentes et avec un esprit unique, ce qui permet à la première partie de Final Fantasy VII Remake d’exister dans le cadre de la franchise et cela, grâce à son contenu , peut être considéré comme un jeu complet qui termine son cycle et attend une suite. À cet égard, je considère Final Fantasy VII Remake comme l’un des processus de développement et de projet les plus honnêtes de tous les temps.

Midgar: l’histoire d’une révolte

Il y a quelques lignes, j’ai fait référence à Final Fantasy VII Remake en tant que producteur de consommation accessible et la première chose que nous avons constatée est qu’il s’agit d’un jeu axé sur le récit. L’équipe de développement a considéré cette réimagination comme une expérience immersive qui abordait les événements qui se déroulaient à Midgar, la première partie de Final Fantasy VII, soignant le moindre détail et s’étendant le plus possible sans quitter le cœur de l’histoire. Compte tenu de ce qui précède, le jeu présente un schéma d’avancement par chapitres, qui sont présentés de manière organique lors du premier jeu. Heureusement, Square Enix a réussi à donner à chaque chapitre une introduction, un développement, un point culminant et une conclusion, afin que vous puissiez facilement consacrer une partie de votre journée ou de votre nuit au jeu et avancer selon votre rythme et votre temps, mais C’est une aventure qui se prête à vous enfermer dans votre chambre et à ne partir que 2 ou 3 jours plus tard.

L’objectif de Final Fantasy VII Remake est de faire connaissance avec la première partie de l’histoire originale, l’origine de la révolte qui a eu lieu à Midgar, ses conséquences immédiates et le contexte des personnages principaux. En ce sens, je dois dire que le résultat est impressionnant, car au-delà de la nostalgie que certains joueurs pourraient ressentir, de la façon dont l’histoire est portée et de son intégration avec la mécanique et la section audiovisuelle, ils vous absorbent complètement et même si vous décidez de suspendre l’expérience pendant un moment, il ne vous faudra pas longtemps pour dire “un peu plus”.

“L’Avalanche fait face à Shinra”

Évidemment, nous n’allons pas tomber dans le domaine des spoilers en ce qui concerne l’expansion de l’histoire et ceux qui la façonnent, donc, comme je l’ai mentionné précédemment, je n’en donnerai qu’un aperçu pour les joueurs qui vivront cette aventure pour la première fois. fois.

Final Fantasy VII Remake se déroule à Midgar, une ville contrôlée par Shinra Electric Power Company, une entreprise qui a trouvé le Mako, la ressource naturelle de ce monde, la principale source d’énergie et qui lui a permis d’apporter du développement à certains secteurs. Comme tout processus industriel entre les mains d’une entreprise qui exerce un contrôle sur une ville, cela entraîne inévitablement des inégalités sociales et le plus grand représentant de celles-ci est l’imposant projet Shinra, une plate-forme avec des secteurs interconnectés via des réacteurs qui divisent à Midgar. Pour ceux qui vivent dans la partie supérieure, on pourrait dire les classes supérieures et moyennes avec des prodiges, la vie se déroule au milieu de ce développement technique où tout fonctionne grâce au Mako. Cependant, sous la plateforme, vivent ou survivent les parias, les classes ouvrières qui travaillent pour Shinra ou qui ont opté pour la vie de hors-la-loi et de mercenaires comme moyen de s’assurer un revenu.

La vie au-dessus de la plateforme de Shinra

C’est là que Shinra a créé sans le savoir ses auteurs, le groupe rebelle Avalanche dont les factions cherchent à mettre fin à l’entreprise, à arrêter la surexploitation du Mako et à éviter ainsi une catastrophe qui pourrait remettre la vie en question. L’une de ces factions est celle dirigée par Barret Wallace, qui a décidé qu’il était temps d’envoyer un message à Shinra commettant un acte éco-terroriste qui endommage l’un de ses réacteurs. Pour remplir cette mission, ils ont fait appel aux services du mercenaire Cloud Strife, protagoniste de Final Fantasy VII Remake et autour duquel l’histoire tournera pendant de nombreux instants.

De là, une aventure commencera qui suivra la ligne narrative que nous connaissons de Final Fantasy VII, mais dans Final Fantasy VII Remake, vous trouverez différentes façons d’élargir et d’enrichir la proposition originale. Précisément, c’est un autre des points forts du jeu, car le récit et son expansion ont été très bien accomplis est réalisé de manière excellente, ce qui dénote une attention particulière aux événements, aux dialogues et aux souvenirs, afin qu’ils trouvent une relation crédible et pas quelque chose hors de ma manche.

Lorsque les RPG sont arrivés en Occident, les joueurs les ont appelés un jeu de lecture et de conversation avec des personnages, eh bien, dans Final Fantasy VII Remake, nous trouvons l’évolution du genre en termes de narration et maintenant nous devrons écouter et nous plonger dans les histoires que nous verrons à l’écran.

En guise d’appréciation générale, l’histoire de Final Fantasy VII Remake est un succès et offre quelque chose d’attrayant qui répond aux fans du premier jeu, car les mentions ou les indices de ce titre deviennent ici une réalité, tandis que les nouvelles générations auront un développement disponible récit attrayant qui, soit dit en passant, s’intègre parfaitement avec le schéma de chapitre présenté par Square Enix.

Avalanche, le groupe qui changerait tout

Midgar: Je me suis souvenu de toi différemment, mais je ne me suis jamais senti étrange

Dès les premières avancées, l’équipe en charge de Final Fantasy VII Remake a fait preuve d’une grande ambition en termes de travail pour les sections visuelles et audio. Le résultat du produit final montre que ce que nous avons vu à l’époque n’était rien d’autre qu’une pincée de ce qui allait arriver. Final Fantasy VII Remake semble impressionnant et son premier succès a à voir avec l’optimisation car ce n’est pas seulement l’un des jeux les mieux vus de cette génération, il est également l’un des meilleurs fluides, même sur les modèles PS4 de base ou minces . Je ne doute pas qu’il y ait des sections de chargement dans chaque chapitre et si c’est le cas, elles sont très bien cachées pour que vous ne les remarquiez pas et vivez l’expérience du début à la fin dans chaque chapitre sans vous arrêter à tout moment.

Chaque secteur et espace de Midgar a des détails uniques qui reflètent les conditions de vie et le type d’activité qui s’y déroule. Bien qu’il n’y ait pas de cycle jour et nuit, il y aura des moments où nous serons au même endroit mais à une heure différente de la journée et à tout moment les scénarios seront les meilleurs. De même, l’échelle est impressionnante et est capable de laisser quiconque sans voix quand ils voient en arrière-plan un énorme réacteur en pleine opération ou quand ils voient la structure qui pour ceux qui vivent en dessous est le même ciel, même en entrant dans les bases d’opérations de Shinra et dans les entrailles d’un réacteur. Il y aura plus que quelques instants où l’ampleur de Final Fantasy VII Remake vous submergera et vous fera vous sentir comme un petit habitant de cette immense ville.

L’échelle en banlieue est impressionnante

De la même manière, le design des personnages est incroyable et aucun détail n’a été épargné, notamment en ce qui concerne la fluidité de leurs mouvements et leur capacité à refléter les émotions sur leurs visages, ce qui se démarque définitivement avec le développement de le récit et met en évidence toutes sortes de situations.

Un autre détail à souligner est le travail visuel concernant les combats, car ceux-ci se déroulent sans heurts même avec toutes les animations qui ont lieu au même moment et même avec la présence d’invocations. Ce que Square Enix a fait dans cette section mérite d’être reconnu car nous parlons d’un jeu avec des valeurs de production très élevées qui arrive à la fin d’une génération de consoles et qui peut être vu de manière impressionnante à tout moment.

Peut-être, le seul détail négatif qui est apparu au cours de mon expérience de jeu était l’angle de la caméra dans les batailles, en particulier lors de la fixation d’une cible, car la vitesse du combat et la performance de certains mouvements me laissaient parfois un angle où il ne m’était pas possible de voir ce qui se passait, c’est-à-dire que la vue était derrière un objet ou dans une position en dessous de mon caractère et que l’ennemi était engagé dans une attaque. Ce type de situation a un peu rompu avec l’immersion de la bataille et en de rares occasions cela m’a coûté la défaite, ne pouvant pas voir le type d’attaque qui venait. Comme je l’ai mentionné dans une critique précédente, il semble que l’industrie souffre toujours de verrous et d’angles de caméra, donc ce n’est pas une chose de Final Fantasy VII Remake.

“Nobuo Uematsu mérite toutes les reconnaissances données et pour avoir”

En tant que proposition audiovisuelle, Final Fantasy VII Remake est un produit qui doit être apprécié avec la plupart des sens et de la même manière qu’il a l’air spectaculaire, la même chose se produit en termes de section audio. Square Enix, basé sur son idée narrative et immersive, a opté pour des valeurs de type cinématographique et dans le cas de l’audio il n’y a que des éloges car les dialogues, doublés en anglais ou en japonais, savent refléter les émotions du moment, plus la seconde que la première, et tous les sons qui accompagnent chaque situation sont très bien réalisés.

Cela en termes d’éléments accessoires, mais où Final Fantasy VII Remake devient quelque chose de mémorable, c’est avec sa bande-son parce que le talent de Nobuo Uematsu, synonyme de qualité et de grandeur après tout, est présent avec des arrangements pour des morceaux connus du jeu. original et la nouveauté occasionnelle. Les thèmes qui accompagnent les scènes vidéo, ou les simples promenades à travers les secteurs Midgar, ainsi que les moments de plus grande tension sont mis en valeur par la musique du compositeur légendaire. Nostalgie, émotion, attente, tout est agrémenté agréablement par chaque composition.

Une mention distincte mérite ce qu’il a fait avec les thèmes de la bataille contre les patrons, qui transforment une rencontre mémorable en quelque chose d’épique. Exemple de cela, je ne dirai pas contre qui, mais je dirai qu’un thème unique, à chaque phase du boss, se transforme et se termine par un arrangement métal symphonique accompagné d’un chœur. Vous vous sentirez vraiment puissant avec les mouvements de limite ou les invocations lorsqu’ils coïncident avec les meilleurs moments de chaque chanson.

Scène emblématique de l’histoire du jeu vidéo

Final Fantasy VII Remake et sa proposition de jeu

Il est temps de revoir ce que propose Final Fantasy VII Remake et de le décomposer analytiquement. En ce qui concerne sa conception générale, le jeu prend un cycle dans chaque chapitre avec des scènes qui développent le récit, des sections dans lesquelles il sera nécessaire de remplir un certain objectif et des batailles qui iront vers le haut jusqu’à aboutir à une confrontation avec un chef adjoint ou un chef . Bien que ce soit la constante de Final Fantasy VII Remake, le schéma de chapitre et la façon de transporter l’histoire et son expansion, ainsi que les grandes valeurs de production, signifient qu’il n’est pas perceptible et que vous vous sentez sur un nouveau terrain à chaque niveau .

Faites attention ici, peut-être que le point qui pourrait générer un conflit entre les générations se trouve dans la proposition linéaire de Final Fantasy VII Remake, c’est un fait que le jeu vous dit dans la plupart des cas quoi faire, où vous devez aller et la plupart des scénarios, en termes de conception, sont des tunnels. À l’exception de ce que dit Square Enix, il est clair qu’il a évité la conception d’un monde ouvert, peut-être par peur de diluer le développement de l’histoire. La liberté dans les différents secteurs de Midgar reste dans les itinéraires qui seront récompensés en obtenant la récompense ou l’objet occasionnel qui nous servira plus tard et dans les missions secondaires disponibles qui nous permettront de développer Cloud ou les membres de notre équipe. En outre, nous trouverons des mini-jeux intéressants qui nous donneront des périodes de distraction, en plus d’assurer un certain développement du personnage et une récompense occasionnelle.

L’essence du RPG n’est jamais perdue

Bien que dans ce sens, Final Fantasy VII Remake soit une expérience immersive et contemplative, le jeu est toujours un RPG à aucun moment et conserve les éléments essentiels du genre, mais présenté de manière accessible, vous ne passerez donc pas autant de temps dans menus comme s’il s’agissait de la livraison d’origine ou d’un autre RPG d’antan.

Final Fantasy VII Remake fait appel à satisfaire les fans du jeu original et d’une nouvelle génération, et en tant que RPG trouve sa mécanique dans sa forme la plus pure dans les batailles et le système de progression. Quant au premier, nous avons à notre disposition le système de combat actif qui nous permet d’avoir le contrôle des personnages à tout moment et de leurs actions lorsque la barre en dessous des statistiques est pleine. Square Enix a réussi à créer un système simple avec des commandes bien implémentées pour donner du dynamisme aux batailles, afin que vous puissiez être conscient de l’attaque et de la défense de votre équipe et des mouvements que vous souhaitez effectuer. Il suffira d’appuyer sur les déclencheurs L2 et R2 pour ralentir l’action et définir ce que vous voulez, pour que Cloud lance un sort, pour que Tifa invoque une créature, et pour Barret pour attaquer, à vous de choisir.

Bien que ce type de système donne une première impression d’une plus grande liberté et de possibilités de contrôler les personnages en temps réel, la vérité est qu’il ressemble à une représentation dynamique d’un système de combat traditionnel et vous remarquerez qu’il progresse et que vous célébrez plus d’affrontements . Qu’est ce que ça signifie? Eh bien, il ne s’agit pas d’épées, de coups de poing ou de tirs, et vous devriez réfléchir soigneusement à votre stratégie en essayant d’équilibrer l’attaque et la défense et en prêtant attention à vos statistiques et à votre situation. Il ne vous faudra pas longtemps pour réaliser que vous ne pouvez pas survivre à l’attaque et à l’attaque, vous devez appliquer des mouvements de guérison et de guérison des sorts chaque fois que possible, sinon vous périrez. En ce sens, Final Fantasy VII Remake montre son visage ancien, un RPG dans sa forme la plus pure.

Maintenant, si vous n’aimez pas ce type de système, Square Enix a également inclus un système traditionnel qui fait appel au combat au tour par tour à partir de la tranche d’origine, ce qui implique une expérience moins active, mais axé sur la stratégie et l’attribution des commandes. Si vous êtes un fan du premier jeu et que vous souhaitez ressentir un lien avec cette tranche, sélectionnez le système Classic et vous aurez ce que vous cherchez.

Les sujets étaient la partie essentielle du système de progression et de combat de Final Fantasy VII et c’est pourquoi ils sont de retour. Dès le début, vous aurez la possibilité de recevoir et de trouver des éléments élémentaires, des compétences et des invocations qui vous permettront de développer des compétences de combat, de défense et de magie. Comme vous le savez, ce système vous invite à faire des combinaisons afin de trouver le meilleur pour affronter un ennemi et grâce au fait que les menus et le système de progression sont présentés de manière simple, claire et accessible, vous le passerez très certainement à expérimenter et découvrir.

Remake de Final Fantasy VII

De même, nous aurons un arbre de possibilités de développement pour nos armes et ce sera à nous de décider de la voie à suivre, que ce soit en faveur de l’attaque, de la défense ou de la magie. D’autre part, nous aurons également toutes sortes d’équipements avec des effets différents sur les statistiques.

Le broyage est une chose du passé dans Final Fantasy VII Remake, mais il y a toujours une chance de développer des compétences en nuage et en équipe à travers des quêtes secondaires et des combats fréquents. À cet égard, je considère que les batailles et leur promotion en difficulté sont très bien réalisées, bien qu’il y ait des moments où des affrontements se sentent remplis et deviennent parfois désespérés parce que ce que vous voulez, c’est continuer à avancer dans l’histoire.

“Ce n’est pas parce qu’il est accessible que c’est facile”

Final Fantasy VII Remake est un jeu facile, non, car il sait comment manifester son héritage de RPG traditionnel et le fait qu’il soit accessible ne signifie pas qu’il est simple et vous le remarquerez au fur et à mesure de votre progression. La stratégie est présente dans chaque combat et ne pas faire attention à ce que l’ennemi vous dit implicitement à travers les mouvements, les schémas et les faiblesses, vous coûtera la défaite. Oui, il y a du dynamisme, des visuels époustouflants et tout ce que vous voulez, mais Final Fantasy VII Remake n’a pas perdu la boussole en matière de RPG.

En tant qu’équilibre général du système de jeu, Final Fantasy VII Remake sort très bien et présente une gestion du temps appropriée pour vos moments narratifs et toutes ces situations dans lesquelles nous devons effectuer une action spécifique ou remplir une certaine mission. L’accessibilité et la linéarité de la proposition génèrent peut-être une division des opinions, mais il faut tenir compte du fait que le jeu cherche à satisfaire au moins 2 générations de différentes manières. Je ne peux pas garantir que ceux qui ont apprécié Final Fantasy VII en tant qu’enfants ou adolescents continuent de jouer ou ont le temps de se consacrer si une proposition conservatrice avait été choisie. Voulez-vous vous sentir nostalgique? Tu l’as. Mais à tout moment, il faut tenir compte du fait que Final Fantasy VII Remake n’est pas un copier-coller du jeu d’il y a 23 ans, c’est une réimagination qui cherche à apporter cette aventure aux nouvelles générations car, comme Kitase le mentionne lui-même: “23 ans Cela fait longtemps dans cette industrie, la technologie a évolué, le monde a changé et une nouvelle génération de joueurs a peut-être vu ou entendu parler de ces personnages mais n’a jamais expérimenté le jeu dont ils sont issus. Nous voulions changer cela. “

Final Fantasy VII, c’est comme ça que je vous imaginais il y a plus de 20 ans

23 ans plus tard, nous voici de nouveau en train de parler de la révolte à Midgar et de tout ce qui en est sorti. Je ne vais pas nier que le facteur de nostalgie est puissant, mais une fois décomposé en parties et le considérant comme une œuvre intégrée, Final Fantasy VII Remake finit par être l’un des meilleurs jeux de l’année et répond aux attentes qui ont été générées autour de lui. Il y a plus de 2 décennies, je n’imaginais pas être ici pour écrire sur le remake de l’un des meilleurs jeux de tous les temps, mais je me sens chanceux de le faire et de voir qu’il est possible de capturer une vision qui, j’en suis sûr, nous a traversé l’esprit dans ces années. Il y a des moments où l’ingéniosité et les limites de ce temps sont manquées, car cela a grandement nourri notre imagination; là où il y avait des pixels ou des polygones, nous verrions ces grands aventuriers dans des scénarios énormes et vivants. Maintenant que nous avons tout à portée de main, voulez-vous de superbes effets visuels et sonores? Vous les avez.

Cependant, dans le cas de Final Fantasy VII Remake, je ne ressentais pas la même chose, et ce que Square Enix a fait m’a fait arrêter de penser à chaque seconde, minute et heure: “Midgar, je me suis souvenu de toi différemment, mais je ne me suis jamais senti étrange parce que je vous ai toujours imaginé comme ça. “

L’aventure qui a commencé à Midgar est revenue à la vie et, encore une fois, nous a encore surpris. Longue vie à Final Fantasy VII Remake!

Promesses …