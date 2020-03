Remake de Shadow of the Colossus et la passion de Bluepoint Games pour la mise à jour des classiques

Que signifiait Shadow of the Colossus en 2006? Et votre remake? Nous parlons de ses auteurs, Bluepoint Games.

Il existe de nombreux parallèles entre le cinéma et les jeux vidéo, mais s’il en existe un qu’ils ne partagent pas, sans aucun doute,est la qualité des remakes et remasters. L’acceptation des téléspectateurs aux critiques de leurs classiques n’est pas toujours bien reçue, avec des cas tels que des mises à jour deStar warsdes années 90 ou des remakes récents de grands classiques qui tombent au box-office. Dans les jeux vidéo, pour nous comprendre, personne ne demande si Greedo a tourné avant Han Solo, et c’est quelque chose qui devrait grandement nous ravir.

Qu’est-ce qui a conduit à des rediffusions récentes comme Resident Evil 2 ou l’imminent Final Fantasy VII Remake d’être accueilli à bras ouverts malgré des changements évidents dans l’œuvre originale? Tout d’abord, sans aucun doute, le respect qu’il a euCapcomySquare Enix, presque religieux, pour les œuvres originales. Deuxièmement, la réinterprétation faite non seulement dans la section la plus narrative; également dans les changements apportés à sa technologie qui, sans avoir l’intention de remplacer ou d’éviter les œuvres originales, les réinterprète et les met à jour pour les utilisateurs nouveaux et classiques. Quand il s’agit d’apporter des classiques à nos jours, ah a beaucoup à direJeux BluePoint.

BluePoint est un moteur de rénovation pour les grands classiques PlayStationNous avons récemment parlé du studio Texas après l’arrivée de la collection Nathan Drake sur PS Plus, et bien que son travail avec le remastering de la saga Uncharted était absolument incroyable, la firme présidée parMarco ThrushIl est devenu le moteur de renouvellement classique incontournable pour PlayStation. La preuve en est la collection God of War, le remastering de Gravity Rush sur PS4 ou The Ico & Shadow of the Colossus Collection. Sa relation avec le jeu des colosses et l’équipe Ico l’a ramenéeJeux 3D, car en mars, vous pouvez essayer ce qui est sûrement son meilleur remake: celui de Shadow of the Colossus de l’année 2018, déjà disponible sur PlayStation Plus.

Qu’est-ce que Shadow of the Colossus en 2006Le jeu vidéo peut-il être considéré comme un art? Je pense qu’il y a eu un avant et un après dans le débat ennuyeux et fatigué sur la catégorie artistique du jeu vidéo après l’apparition de Shadow of the Colossus. Vous aimerez peut-être plus Ico, la production précédente du légendaireFumito Uedaet son équipe Ico, mais la réalité est que ce qui a été fait par l’équipe japonaise enPlaystation 2C’est un miracle technique, sonore, narratif et jouable, car peu de choses se souviennent sur la deuxième génération de consoles PlayStation. Un de ces titres qui, au fil du temps, définissent l’avenir de la machine qui le reçoit.

Je pense qu’il y a eu un avant et un après dans le débat galvaudé pour savoir si un jeu vidéo avec Shadow of the Colossus est de l’artLes histoiresdes démos des techniques de playstation 2 surprises en 1999Propre et étranger: il semblait incroyable qu’un système de jeu vidéo national puisse apporter une telle fidélité au domicile des joueurs de jeux vidéo, mais rien montré à Tokyo n’a fini par être à la hauteur de ce qui a été développé pour Shadow of the Colossus . L’équipe d’Ueda n’était pas satisfaite de l’excellent résultat technique et jouable présenté dans la deuxième génération de PlayStation, qui a également réussi à transformer les limitations techniques en éléments narratifs. La solitude du coureur Agro et le silence du protagoniste du jeu, Wanda,jamais expliqué autant à un joueur.

Shadow of the Colossus raconteune épopée de rédemption et de salut, dans lequel son protagoniste entre dans un monde mystérieux pour ressusciter une jeune fille nommée Mono. En échange du miracle, Wanda est invité à terminer les 16 colosses répartis sur sa vaste carte. Vous n’avez que l’aide de votre épée etvotre fidèle mont Agro. Sans indices et sans conseils, commencez votre voyage pour mettre fin à certains colosses dont vous découvrirez bientôt qu’ils n’ont jamais eu l’intention de vous tuer ou d’être une menace contre quiconque, mais il semble que votre objectif importe beaucoup plus que la vie de16 êtres titanesquesou non?

11 ans après son lancement, et après une remasterisation lancée sur PlayStation 3 par le légendaire Ico, Shadow of the Colossus reçoit un remake qui essaie de maintenir sa magie pour une nouvelle génération de joueurs PlayStation. Je l’ai fait? Selon notre partenairelvaro CastellanoDans son analyse du remake de Shadow of the Colossus, oui: “Ce que nous avons ici est l’une des meilleures revisites techniques que nous ayons vues à ce jour, et un remake quiCela fera le doute le plus peint si l’original a vraiment 13 anssur laquelle ce développement colossal s’est opéré. “

Pour 3DJuegos, le remake a été l’une des meilleures revisites techniques que nous ayons vues à ce jourBien que nous vous recommandons de profiter du jeuavec son schéma de boutons classiqueBluepoint Games a pu mettre à jour les petites impuretés de l’original telles que le contrôle ou la caméra dans des espaces clos, réussissant à déboguer les petits mais d’une œuvre légendaire. Cependant, ce qui est important, c’est la subtilité et le respect imprimés par les Américains dans tous les coins. Tout est fait pour s’améliorer, jamais pour embrouiller l’expérience japonaise originale: avez-vous vécu la magie de Shadow of the Colossus à son époque? Le remake,déjà disponible sur PlayStation PlusEn mars, vous pourrez vous revoirl’une des aventures les plus colossales non seulement de la PlayStation 2, mais de l’histoire du jeu vidéo.

Bluepoint Games, présent et futur de l’équipeDes œuvres comme celle réalisée avec Shadow of the Colossus ou Uncharted: la collection Nathan Drake a transformé Bluepoint enl’une des entreprises les plus importantes en matière de refonte et de remasterisationde jeux vidéo sur PlayStation. La firme a fait les manchettes ces derniers mois car elle n’a pas cessé de parler du nouveau projet sur lequel elle travaille pour PlayStation 5. Naturellement, il n’y a aucun indice informel de l’éditeur ou du développeur, mais ouitout indice.

Demon’s Souls, un habitué des rumeurs pour un nouveau remake.

Ne serait-il pas incroyable de récupérer Ico, le premier jeu du studio de Fumito Ueda?Ce que nous savons, c’est que Bluepoint Games aimerait travailler en étroite collaboration avec Sony à l’avenir. Ils disent que son prochain jeu vidéo pour PS5 sera “sa plus grande réalisation”, que “c’est quelque chose de très gras” et qu’il sera “une référence graphique”. Depuis que la firme, consciente de l’intérêt suscité par leur prochaine production pour la nouvelle génération de Sony, elle n’a pas hésité àjouer avec la communauté, offrant quelques petits indices sur ce qui pourrait être. Ils ont fait des blagues avec Demons Souls ou Legend of Dragoon, deux productions exclusives PlayStation, très aimées et aimées, mais ça peut être n’importe quoi. Ne serait-il pas incroyable de récupérer Ico, le premier jeu du studio de Fumito Ueda?

Que faire jusqu’à ce que vous sachiez ce que BluePoint fait? Le meilleur plan, pour le moment, est de revisiter Shadow of the Colossus grâce à votre abonnement PS Plus et en profiter pour télécharger également ses écuyers en mars, Sonic Forces et le jeu vidéo espagnol Holfraine. Ne manquez pas notre reportage vidéo pour les connaître en détail.

