Remake des Chevaliers de l’Ancienne République pourrait encore tenir

Star Wars: Knights of the Old Republic est l’un des meilleurs jeux de la franchise et son poids dans l’industrie est tel qu’il a catapulté BioWare au premier plan et a cimenté l’histoire de l’étude qui offrira plus tard des titres reconnus tout au long de le monde. Bien que l’idée d’un remake de KOTOR ait été maintenue pendant tout ce temps, en particulier en raison du contrôle que EA a de la franchise, il n’y a jamais rien eu de concret et bien que récemment, on ait parlé de l’annulation d’un jeu inspiré de la franchise, cela pourrait que le remake attendu soit toujours vivant.

Acheter Star Wars Jedi: Fallen Order – Disponible sur Amazon

Après que Jason Schreier, un journaliste qui écrit dans Kotaku, a révélé des informations qui ont conduit à l’annulation d’un spin-off de Star Wars Battlefront, certains fans de la franchise l’ont bientôt interrogé sur le remake supposé de Star Wars: Knights of L’Ancienne République En ce sens, Schreier a déclaré que bien qu’il existe des informations à ce sujet, il n’est toujours pas sûr à 100% que les choses sont telles qu’elles sont mentionnées par les sources, il est donc en mesure d’affirmer ou de nier.

Désolé, je n’aime tout simplement pas partager des choses à moins que je sois sûr à 100%, et je continue de faire des reportages sur la rumeur KOTOR. Je dirai cependant ceci: si ça se passe vraiment, ce n’est pas chez EA

– Jason Schreier (@jasonschreier) 21 février 2020

Cela dit, les mots de Schreier suggèrent que le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic pourrait encore être en cours de développement mais, étrangement, n’aurait pas lieu dans EA, il ne serait donc pas en charge de BioWare non plus, ce qui ouvre différentes possibilités pour Projet de Disney et affectation à un studio qui ne serait pas sous le manteau d’EA.

Restez informé, dans LEVEL UP.

Source

.