Remake est laissé voler en comparaison avec l’original

Il semble que c’était hier lorsque nous avons annoncé le lancement, donc exclusif à Nintendo Switchde Panzer Dragoon: Remake. Oh non, attendez, c’était hier! En effet, le titre est déjà disponible en téléchargement sur l’eShop et avec les premiers sentiments de la communauté. Que diriez-vous de commencer par une comparaison entre remake et version originale?, Vidéo de marche!

A cette occasion, Nintendo World Report TV était en charge de nous surprendre avec un vidéo dans lequel comparer le titre original, sorti en 1995 sur Sega Saturn, avec Panzer Dragoon: Remake. La vidéo en question, d’un peu plus de 10 minutes, concentre ses efforts sur les 4 premiers niveaux et parvient à nous montrer, avec une grande fidélité, les différences plus que palpables entre les deux titres. Nous vous rappelons que le titre en question a déjà confirmé une édition physique par Limited Run Games. Ensuite, nous vous laissons avec la comparaison afin que vous puissiez tirer, comme toujours, vos propres conclusions:

Qu’avez-vous pensé de la comparaison? Avez-vous trouvé suffisamment le lavage graphique Panzer Dragoon: Remake par rapport au travail original? Quoi qu’il en soit, dans NextN, nous nous sommes déjà plongés dans son analyse pour pouvoir vous dire, de première main, ce que nous avons trouvé. Comme toujours, nous attendons avec impatience vos commentaires, que vous ayez déjà pu l’essayer ou non, au pied du forum.

