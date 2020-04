Remake est mis à jour avec diverses améliorations et ajouts

Le 26 mars, ceux de Kyoto ont surpris les leurs et les étrangers en annonçant, lors d’une Nintendo Direct Mini non moins surprenante, l’arrivée de Panzer Dragoon: Remake à Nintendo Switch (ne manquez pas notre analyse). Cependant, le titre de Forever Entertainment, hommage et réinvention du premier et mythique titre de la saga, est venu avec différentes lacunes qui promettaient d’être résolues dans les prochains patchs. Eh bien, le premier est là!

Et c’est le propre développeur polonais, Forever Entertainment, qui a annoncé, via le profil officiel du jeu sur Twitter, que le premier patch c’est fait disponible à télécharger. Voici le tweet en question:

Le nouveau #patch est maintenant en ligne – assurez-vous que votre jeu est à jour!

– OST supplémentaire par Saori Kobayashi

– Remaniement SFX principal

– Correction pour les statistiques et enregistrer les données

– Mises à jour pour les cinématiques

– Nouveaux indicateurs lorsque l’ennemi est immunisé contre les attaques

– Réglages HP pour équilibrer le gameplay pic.twitter.com/YAaSq372DG

– Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) 2 avril 2020

Comme vous pouvez le voir, plusieurs améliorations ont été ajoutées après la mise à jour, parmi lesquelles plusieurs corrections dans le système de statistiques et la sauvegarde des données, des mises à jour dans certaines scènes, de nouveaux indicateurs pour montrer quand l’ennemi est immunisé contre les attaques, des ajustements dans le Barre HP pour équilibrer le gameplay ou les améliorations de divers effets spéciaux. Cependant, et en l’absence de contrôle des mouvements, le plus attendu était le incorporation des arrangements musicaux créés par Saori Kobayashi elle-même pour Panzer Dragoon: Remake.

Voir aussi

Avez-vous déjà pu tester le jeu après la sortie de la mise à jour? Que pensez-vous de la liste des changements et améliorations que ce patch a apportés à Panzer Dragoon: Remake? Nous espérons, comme toujours, vos commentaires et impressions sur le forum dragon.

Source

Connexes