Remake prévoit son lancement … Mars?

Le passé E3 a été un foyer de nouvelles et je dois admettre que l’annonce de Panzer Dragoon: Remake pour Nintendo Switch C’était l’une des nouvelles qui, en dehors de l’attention des médias, a retenu notre attention. Depuis lors, le silence et l’incertitude étaient presque totaux. Du moins jusqu’à présent …

Comme cela arrive souvent dans ces cas, Twitter est devenu, une fois de plus, une nouvelle, ou une source d’elle-même. Et c’est le développeur polonais lui-même chargé de donner vie au titre, Forever Entertainment, qui est chargé de confirmer, en réponse à un utilisateur de Twitter, que le lancer par Panzer Dragoon: Remake encore prévu pour cet hiver. Quelque chose qui, à première vue, peut sembler sans importance, prend une certaine ampleur si l’on considère que cette saison se termine, le 20 mars, en seulement 10 jours. Ensuite, nous vous laissons avec le tweet en question et sa réponse ultérieure:

Toujours le plan! Merci pour votre soutien 🙂

– Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) 10 mars 2020

Avec si peu de marge de manœuvre, nous espérons que rien ne se tordra et qu’en quelques jours nous pourrons profiter, par lavage de visage, du jeu de tir emblématique sur Nintendo Switch. Pour l’instant, un serveur s’apprête à dépoussiérer sa Sega Saturn pour tuer le bug. Vous inscrivez-vous?

