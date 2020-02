Remake, Serious Sam Collection, plus à venir à Stadia

Google a annoncé que cinq jeux arriveront bientôt sur Stadia.

Trois des jeux à venir Stades sera disponible en premier sur le service, tandis que les deux autres sont disponibles sur d’autres plateformes.

Les premiers jeux sur Stadia incluent Lost Words: Beyond the Page, Stacks on Stacks (on Stacks) et Spitlings.

Les jeux mis en service ailleurs sont Serious Sam Collection et Panzer Dragoon: Remake.

Mots perdus: au-delà de la page est un casse-tête atmosphérique et narratif situé dans les pages du journal d’une jeune fille. L’histoire a été écrite par Rhianna Pratchett (Overlord, Tomb Raider, Mirror’s Edge), et les joueurs interagiront avec les mondes du jeu pour résoudre des énigmes et participer à des segments de plate-forme.

Piles sur piles (sur piles) est un constructeur de tours 3D. Dans ce document, vous incarnez Rockit, qui doit “utiliser son casque psychique pour nettoyer les briques colorées tombant partout dans son monde fou.” En construisant des tours, vous utiliserez des objets tels que des œuvres d’art, des aimants et des aquariums. Vous devrez également défendre vos tours contre les fantômes, un dragon et d’autres dangers. Le jeu propose une intrigue solo ainsi que des modes coopératif local et écran partagé par rapport à.

L’autre première sur le titre Stadia, Spitlings, est un jeu d’arcade d’action pour jusqu’à quatre joueurs et est une «version moderne des classiques hardcore». Dans ce document, vous contrôlez un Spitling, qui est une créature rectangulaire avec des dents qu’il peut cracher ou utiliser pour sauter. Si l’un des joueurs de votre équipe échoue, vous devez tous recommencer.

Panzer Dragoon: Remake arrive également sur PC et Switch cet hiver, et Collection Serious Sam devrait arriver sur Stadia également.

C’est le package complet de la série plutôt amusante car il contient tout le contenu de Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter et Serious Sam 3: BFE, y compris les extensions The Legend of the Beast et Jewel of the Nile.

Google a déclaré s’attendre à ce que ces jeux arrivent au printemps et en été.