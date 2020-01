Remaster Paper Mario, exploitant l’arriéré de Nintendo

Les arguments en faveur de Paper Mario et Paper Mario: The Thousand Year Door

Le 27 juillet, Arlo, l’un de nos Youtubers Nintendo préférés, a publié une vidéo rassemblant ses fans pour faire campagne pour un remasterisation de Paper Mario: The Thousand year door. La campagne a reçu beaucoup d’expositions de la part des médias et des utilisateurs de Twitter mettant en œuvre le hashtag #RemasterThousandYearDoor. De plus, au 10 septembre, la pétition Change.org a été signée 44 000 fois. Par conséquent, étant seulement 6 000 signatures de son objectif de 50 000 signatures.

Arlo a rallié ses fans à la demande d’un remasterisation de Paper Mario: The Thousand Year Door.

Comme vous pouvez le voir, la campagne a reçu beaucoup de soutien. En fait, en tant que fan d’Arlo, je le soutiens moi-même. Mais ce n’est pas seulement parce que j’ai demandé, mais parce que je veux que cela se produise. Cependant, je voudrais d’abord obtenir le premier jeu de la série. Je pense donc que ce serait génial s’ils pouvaient aussi le remasteriser.

La série Paper Mario

Vous voyez, je ne suis pas vraiment un fan de Paper Mario. En fait, je n’ai JAMAIS joué à un jeu Paper Mario. Cependant, je suis assez intéressé par la série de jeux. Je m’intéresse à Paper Mario depuis les jours du Gamecube avec Paper Mario: The Thousand year door. Mais je ne me suis jamais mis dans la série. Ce n’est qu’à la dernière génération que j’ai commencé à y réfléchir sérieusement avec Color Splash.

À l’époque, je voulais obtenir un nouveau jeu pour ma Wii U, alors j’ai commencé à lire les critiques et le genre. Cependant, je me suis découragé car tout le monde semblait convenir que ce n’était pas aussi bon que les 3 premiers matchs. J’ai même entendu des gens appeler The Thousand-year door l’une des meilleures suites de jeux auxquelles ils ont joué. (Je ne peux pas être sûr jusqu’à ce que je le joue, mais les gens semblent avoir une très bonne opinion à ce sujet).

J’ai donc décidé d’essayer la série. Après tout, je suis un grand fan d’autres séries Intelligent System comme Fire Emblem et la série Wars. Malheureusement, ce n’était pas si facile de jouer au premier Paper Mario ou Paper Mario The Thousand year. (Et je suis celui qui aime jouer à des jeux dans l’ordre).

Le temps a donc passé et j’ai décidé de passer à d’autres jeux et finalement à la Nintendo Switch. Mais ce n’était pas parce que je n’étais pas intéressé par les jeux. C’était plutôt parce que je ne voulais pas faire l’effort de les émuler ou de penser à faire autrement. Cela dit, je serais complètement dans les jeux s’ils les sortaient sur Nintendo Switch.

Journal des jeux de Nintendo

Le carnet de commandes de Nintendo regorge de titres et de chefs-d’œuvre incroyables et Nintendo peut en profiter. Ils l’ont fait avec le service Nintendo Switch Online, offrant un accès aux jeux NES et SNES. Grâce à ces services, les joueurs pourront découvrir des jeux qu’ils souhaitent revisiter ou dont ils viennent d’entendre parler. De plus, des services comme ceux-ci pourraient faire entrer de nouveaux joueurs dans d’anciens jeux ou des séries de jeux complètes.

Mais cela ne doit pas nécessairement s’arrêter là, Nintendo pourrait également exploiter sa bibliothèque Nintendo 64 et Gamecube. Ou, si c’est trop gênant pour eux, remasterisez peut-être quelques jeux comme Paper Mario: The Thousand Year Door. Ils l’ont déjà fait avec des titres comme Metroid Prime, The Legend of Zelda the Wind Waker et The Legend of Zelda Twilight Princess. Ce n’est donc pas complètement hors de question.

Quel que soit le cas, nous espérons que Nintendo exploitera tout le potentiel de son catalogue de backlog. De cette façon, non seulement ils rendraient les fans de tous les temps heureux, mais ils pourraient également obtenir de nouveaux fans. C’est, mes amis, une situation gagnant-gagnant. Alors s’il vous plaît Nintendo, remasterisez Paper Mario et Thousand Year Door. Peut-être même Super Paper Mario.

Oh, et puisque nous sommes ici… Et si nous emmenions Mère 3 à l’ouest?

À propos de l’auteur

Tony Ortega

Fondateur, éditeur, développeur Web et administrateur des médias sociaux

Joueur passionné. J’adore tous les jeux vidéo mais surtout Nintendo. En train de devenir développeur de jeux.

