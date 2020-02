Remastered atteint un objectif de 1,5 M $ et révèle un objectif de 2 M $

The Wonderful 101: Remastered de PlatinumGames a passé 1,5 million de dollars en soutien à Kickstarter, ce qui a débloqué l’objectif extensible de la première mission de Luka. Ce sera un jeu de défilement latéral d’action 2D qui complète le jeu principal, où vous incarnez un élève nommé Luka, qui n’a certainement pas les pouvoirs incroyables des autres héros du jeu. Et si le jeu amasse 2 millions de dollars, un nouvel objectif tendu sera atteint pour… La deuxième mission de Luka!

PlatinumGames promet que First Mission sera «un style complètement différent» du reste de The Wonderful 101: Remastered, et il développera la trame de fond du personnage: «… [Luka] déteste le Wonderful 100 pour une certaine raison, malgré le fait que ce sont des héros qui protègent la Terre. Pourquoi les déteste-t-il? Vous devrez jouer au jeu et profiter de l’histoire pour le découvrir! “

Pendant ce temps, la deuxième mission de Luca n’a été décrite que comme «une toute nouvelle aventure», et bien qu’il s’agisse probablement d’un plus grand nombre d’actions 2D, cela ne semble pas encore être confirmé.

Entre ces objectifs extensibles de 1,5 M $ et 2 M $, il y a également un objectif extensible de 1,75 M $ pour une «bande originale de remix», avec un «invité spécial secret». Qui pensez-vous que cela pourrait être?

Le Wonderful 101: Remastered a frappé Kickstarter lundi dernier, et avant cela, il avait déjà explosé les derniers objectifs d’extension pour la sortie Steam, la sortie PlayStation 4 et un mode Time Attack. Il est risible de penser que l’objectif initial était de 50000 $ pour la sortie de Nintendo Switch. Quels autres objectifs étendus espérez-vous voir de PlatinumGames si ce jeu dépasse 2 millions de dollars?

