Remastered aura des ajustements et des améliorations

Après une campagne Kickstarter réussie, The Wonderful 101: Remastered Il atteindra les plateformes de la génération actuelle, puisque l’objectif de cette collection était de permettre à Platinum Games de distribuer le titre. Cependant, lorsqu’un nouveau port est annoncé, les joueurs se demandent si ce sera simplement un transfert du jeu d’une plateforme à une autre ou si, au contraire, aura un ajout ou un ajustement. Ainsi, Hideki Kamiya, directeur du titre (et également connu pour le nombre d’utilisateurs qu’il a bloqué sur le réseau social Twitter), a accordé quelques mots au portail anglophone Nintendo Everything à ce sujet.

Hideki Kamiya explique ce qu’ils ajustent dans The Wonderful 101: Remastered

Comme l’a commenté le directeur de The Wonderful 101, Hideki Kaiya, ils en profitent pour apporter ce titre aux plateformes actuelles afin de mettre en œuvre quelques changements. Par exemple, ces paramètres sont liés à l’interface du jeu ou au deuxième écran qui, dans la version Wii U, pouvait être placé dans un coin, ce qui était quelque peu gênant à l’époque. En outre, il commente également qu’ils ajustent également certains petits détails, tels que les mouvements de la caméra, mais également le fait que, à certaines occasions, les joueurs peuvent se désorienter dans le jeu et ne savent pas quel est le bouton sur lequel ils doivent appuyer.

Ainsi, il est clair que Platinum Games est pleinement impliqué dans ce port de The Wonderful 101, car il permettra aux joueurs d’avoir accès à la meilleure version possible d’un titre qui a gagné une base de fans stable sur Wii U, malgré le fait que Vos ventes n’ont pas été les plus réussies. Et vous, avez-vous essayé le jeu lors de sa première mise en vente ou êtes-vous de ceux qui vont en faire une copie maintenant parce qu’ils n’avaient pas cette console?

