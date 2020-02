Remastered comportera une interface utilisateur optimisée

Par Stephany Nunneley,

L’un des changements que vous pouvez attendre avec le remasterisateur The Wonderful 101 est une interface utilisateur optimisée.

C’est selon le réalisateur Hideki Kamiya qui a déclaré à Nintendo Everything que l’interface utilisateur était ajustée avec The Wonderful 101: Remastered.

Dans l’interview, Kamiya a dit qu’il sentait que certains aspects de l’interface utilisateur d’origine étaient «un peu rebutants ou non optimisés», car une partie de l’interface utilisateur gênait ou «gênait simplement l’expérience».

L’équipe de PlatinumGames examinera également les petits détails.

“Tout au long de The Wonderful 101, la caméra se déplace en fonction de l’action qui se produit, comme une caméra top-down ou une caméra derrière l’épaule et ainsi de suite – parfois, c’est même similaire à un tireur avec le joueur appuyant sur un certain bouton à tirer et ainsi de suite », a déclaré Kamiya.

“Et je pense qu’il y a certains éléments de l’interface utilisateur qui ne sont pas aussi optimisés que nous le souhaiterions. Certains joueurs peuvent être devenus confus lors de certains changements de mode de jeu où ils ne savaient pas sur quel bouton appuyer ou quoi faire. C’est le genre de choses que nous voulons ajuster pour créer une expérience plus intuitive et agréable pour le joueur. »

L’interview complète avec Nintendo Everything sera bientôt publiée sur le site, alors gardez les yeux ouverts.

Le Wonderful 101 Kickstarter a été lancé plus tôt cette semaine et a rapidement dépassé son objectif de financement de 50 000 $. À l’heure actuelle, le financement est proche de la barre des 1,5 million de dollars, ce qui verrait une aventure à défilement horizontal 2D appelée la première mission de Luka.

Grâce à l’atteinte de ses objectifs précédents, le jeu sera développé pour PC et PS4 aux côtés de Switch.

