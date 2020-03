Remastered est de retour dans l’eShop Wii U

Comme le dit la chanson, les surprises vous donnent la vie. En août dernier, une nouvelle a fait son apparition pour sensibiliser à la préservation numérique, et c’est que Capcom a décidé de retirer DuckTales: Remastered de tous les magasins virtuels des plates-formes où il était disponible, à savoir ces Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 , Xbox One et Steam. Maintenant, la société japonaise a annoncé son retour en arrière Redonner vie à la remasterisation de l’aventure classique de l’oncle Gilito.

Que s’est-il passé? Mystère

La rectification est sage, mais cela ne ferait pas de mal de connaître les raisons qui ont conduit Capcom à retirer le titre des plateformes sur lesquelles elle était disponible, ainsi que la raison derrière laquelle à partir d’aujourd’hui nous pouvons la reprendre, au cas où Nous ne l’avions plus. N’oubliez pas que si vous avez acheté le jeu avant qu’il ne soit retiré du marché, vous pouvez le télécharger à nouveau autant de fois que vous le souhaitez sans affecter cette décision, c’est pourquoi votre retour ne vous affecte pas si c’est votre cas. Cependant, Le blog officiel de la société ne précise aucune des raisons qui les ont poussés à se retirer et à ramener le jeu. Très probablement, ils ont eu un problème avec la licence, mais sans information officielle, ce n’est encore que de la spéculation.

Que pensez-vous du retour de DuckTales: Remastered? Allez-vous dépoussiérer votre Wii U pour célébrer le retour de l’oncle Gilito? N’oubliez pas d’en profiter comme un nain! À plus!

Voir aussi

Source

Connexes