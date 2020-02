Remastered montre un gameplay à PAX East

Dernièrement, nous n’avons pas cessé de parler de The Wonderful 101, et ce n’est pas pour moins, car il y a quelques semaines, PlatinumGames a donné la surprise en lançant un Kickstarter pour distribuer ce jeu, que cet éditeur qualifie de joyau culte. Ce titre est sorti en 2013 exclusivement pour Wii U. Cependant, malgré tous les efforts, il n’a pas connu beaucoup de succès, se vendant très peu d’exemplaires. Avec le Kickstarter en marche, et grâce à la générosité de Nintendo, ce jeu sortira prochainement 22 mai pour Nintendo Switch, PS4 et PC, il aura donc une seconde, et j’espère que la vie sera réussie.

The Wonderful 101: Gameplay remasterisé à PAX East 2020

Pendant ces jours, la ville américaine de Boston célèbre PAX East 2020. Pour cet événement, il ne voulait pas manquer PlatinumGames, menant le jeu des super héros. Grâce aux médias GameXplain présents sur le salon, il a pu enregistrer un fragment de la démo de 10 minutes qu’ils ont du jeu.

Étant un portage d’un jeu Wii U, certaines phases utilisaient exclusivement Manette de jeu Wii U. Nous ne savions pas comment ils allaient les implémenter dans cette remasterisation, car nous n’avons plus de double écran, jusqu’à présent. Comme vous pouvez le voir dans le minute 5:08 de la vidéo, nos protagonistes entrent dans un navire (à l’intérieur, vous ne pouviez que chercher la manette de jeu) et pour en sortir, ils doivent tourner une roue avec une clé qui est dans la porte. Vous pouvez maintenant voir que ce qui a été vu à la télévision auparavant apparaît maintenant dans une petite boîte à droite. Si vous continuez à regarder la vidéo, la boîte continue d’apparaître et cette boîte est ce qui a été vu précédemment sur l’écran de la manette Wii U, en pouvant voir quels super-héros nous avons, effectuer les hectofusions ou voir l’inventaire, entre autres. Bien que cette boîte semble quelque peu transparente, elle peut être très inconfortable pour le joueur.

Si vous voulez voir à quoi ressemblait cette même phase sur Wii U, il vous suffit d’aller sur minute 20:00 de ce gameplay commenté que nous avons fait de The Wonderful 101 il y a quelques jours sur notre chaîne Twitch. Vous pouvez donc voir les différences entre les deux versions.

