Remasterisation annoncée du premier NieR!

29/03/2020 6:52 am

Après le gigantesque succès commercial et artistique qui s’est avéré être NieR: Automates à partir de 2017, il était prévu qu’à tout moment, Square Enix annoncer un nouveau produit de franchise. Les principales rumeurs pointaient vers une réinvention du jeu original de la saga, qui s’est avéré être tout à fait vrai, depuis le développement de NieR Replicant ver.1.22474487139… Remasterisation du titre 2010 que nous avons vu sur Xbox 360 et PS3.

À travers les réseaux sociaux et une bande-annonce que nous vous montrons ci-dessous, Square Enix nous montre un peu l’art conceptuel de NieR Replicate ver.1.22474487139… . Malheureusement, aucune date de sortie n’a été donnée, mais nous savons qu’elle arrivera sur PS4, Xbox One et PC, donc elle sortira sûrement avant la fin de 2020. De plus, il a été annoncé que cette remasterisation comprendra de la musique entièrement réorchestrée, de la voix également réenregistrés et nouveaux personnages. Le développement est en charge de Toylogic, un petit studio japonais qui a travaillé sur des choses comme la version 3DS de Dragon Quest XI.

En plus de ce qui précède, il a également été annoncé NieR Re[in]oeillet avec une bande-annonce. Ici, nous parlons d’un titre original de la série NieR, pensé uniquement pour les appareils mobiles, c’est-à-dire iOS et Android.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec les vidéos complètes des deux jeux pour votre plaisir et bien sûr, pour nous faire part de vos commentaires à ce sujet.

