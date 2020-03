remasterisation de divers jeux Super Mario pour Nintendo Switch

S’il y a quelque chose de clair avec Nintendo, c’est que nous ne savons jamais à quoi nous attendre ni quand. Après une longue attente, Nintendo a sorti sans le savoir une Nintendo Direct Mini la semaine dernière avec beaucoup de nouvelles, mais toutes se sont concentrées sur le premier semestre de 2020. Que prépare Big N pour le reste de l’année? Selon la dernière rumeur, le célèbre Super Mario serait le principal protagoniste.

Le grand anniversaire de Super Mario

Le site Web VideoGameChronicles a été le premier à lancer cette rumeur, bien que des sites Web ultérieurs tels que Eurogamer et Gematsu l’aient rejoint et aient fourni des informations supplémentaires. Selon VGC, Nintendo prépare plusieurs jeux avec Mario pour cette année, des classiques nouveaux et remasterisés.

Selon ses sources, Nintendo lancerait un nouveau titre de Paper Mario et une adaptation de Super Mario 3D World avec de nouveaux niveaux. Des rumeurs étaient déjà apparues sur Internet de ces deux jeux, et il serait logique de voir un portage de Super Mario 3D World, étant donné la tendance de Nintendo à adapter ses grands jeux WII U à Nintendo Switch. Quant à Paper Mario, le médium Venturebeat souligne que ce nouvel épisode chercherait à ramener le gameplay classique de la série, ressemblant aux jeux Nintendo 64 et Game Cube aux derniers épisodes.

La surprise viendrait lorsque d’autres médias ont révélé (et VGC corroboré plus tard) que Nintendo prévoyait également de s’adapter Super Mario 64, Super Mario Sunshine et les deux jeux Super Mario Galaxy à lancer sur Switch cette année. Selon Venturebeat, le plan initial de Nintendo semble être de sortir ces jeux en une seule compilation (à la Super Mario All-Stars), bien que cela puisse changer. Si tel est le cas, Super Mario 3D World Deluxe sera publié en tant que titre individuel. Il souligne également que Nintendo préparerait également d’autres jeux qui passeraient par l’abonnement Nintendo Switch Online.

Tout cela serait pour célébrer la 35e anniversaire de la franchise, qui se produit cette année. Selon le site anglais, Nintendo prévoyait de faire une présentation en direct au cours de l’E3 2020, mais en raison de son annulation en raison du coronavirus, la société envisage une autre méthode pour partager ces informations (éventuellement via une présentation numérique préenregistrée). . De plus, Nintendo profiterait de cette présentation pour offrir plus de détails sur SUPER NINTENDO WORLD et le nouveau film Mario produit par Illumination. L’annonce récente des nouveaux ensembles LEGO de Super Mario ferait également partie de cet anniversaire.

Une rumeur aussi inattendue que surprenante. Bien que Nintendo ne dise rien de cette rumeur, tout semble indiquer que ce sera une réalité pour cette année. Si c’est vrai, quel jeu avez-vous hâte d’essayer sur Nintendo Switch?

