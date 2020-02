Remasterisé sera multiplateforme. Rendez-vous sur Kickstarter!

Les rumeurs se sont avérées vraies, Platinum Games fait un pas en avant dans l’industrie et avec le soutien de Kickstarter a l’intention de proposer The Wonderful 101: Remastered sur Nintendo Switch, Steam et PlayStation 4. De plus, en quelques minutes, il a atteint l’objectif de se comporter avec l’hybride Nintendo (50 000 $) et au moment où nous écrivons cela, il a déjà largement dépassé la barrière de 300 000 euros, confirmant son lancement sur Steam (250 000 $ étaient nécessaires) et c’est à mi-chemin de monter sur la console Sony actuelle.

The Wonderful 101: Remastered sera la prochaine version multiplateforme de Platinum Games

Comme ils l’ont commenté dans la vidéo, selon la collection, le jeu en plus d’avoir une amélioration graphique recevra un contenu supplémentaire, sous forme de DLC, qui sera gratuit pour tous ceux qui ont mis leur grain de sable dans cette campagne. Pour l’obtenir avec nous en numérique, nous devons payer 33 euros, tandis que le format physique coûte 37, avec des frais d’expédition séparés (environ 4 euros sur le territoire espagnol). Ils n’ont pas encore précisé de date exacte, mais la sortie à la fois physique et numérique aura lieu courant avril. Soit dit en passant, si vous donnez 100 dollars, vous recevrez la récompense la plus curieuse de toutes: un blocage de Kamiya sur Twitter.

Aussi, la mystérieuse page de «# Platinum4» Il a été mis à jour en ouvrant une section pour le jeu des héros et impliquant que dans les prochains jours, ils annonceront 3 autres projets. Seront-ils uniquement des ports ou peut-être surprendront-ils avec une nouvelle IP? Le temps dira! L’éditeur de cette nouvelle saute de joie, car il n’a pas la Wii U et Les jeux Platinum Games méritent tout l’amour du monde.

