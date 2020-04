Remasteriser Saints Row: le troisième pourrait être en route

Êtes-vous un fan de Saints Row? Nous avons des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Le truc, c’est qu’il y a de très bonnes raisons de croire que Saints Row: The Third aura une remasterisation pour les consoles de nouvelle génération.

Le fait est que l’ESRB a récemment enregistré Saints Row: The Third Remastered dans sa base de données. L’organisation qui se consacre à la classification des jeux vidéo à vendre aux États-Unis a indiqué qu’il s’agira d’un lancement pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Malheureusement, le site ne nous donne pas d’informations plus intéressantes, telles que sa date de sortie. Ce qu’il confirme, c’est que cette remasterisation conserve la note M que l’original portait. Ainsi, il continuera à être une expérience uniquement adaptée aux adultes.

Il est important de mentionner que, pour le moment, Deep Silver n’a pas révélé de remasterisation de Saints Row: The Third. Par conséquent, nous vous recommandons de prendre ces informations avec un grain de sel car il est toujours possible que ce soit une erreur.

Et vous, aimeriez-vous qu’il y ait une remasterisation de Saints Row: The Third? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Saints Row.

.